Salvador Sobral conta que no início confundiu a doença com uma ressaca

O tabu sobre a doença cardíaca acabou. Um ano e três meses depois de ter sido submetido a um transplante do coração, estar bem de saúde, fazer uma vida normal… e ter casado, Salvador Sobral fala abertamente sobre a sua grave doença que lhe pôs a vida em risco.

Sincero, sorridente e bem-humorado, o vencedor da Eurovisão de 2017, falou sobre tudo com Fátima Lopes, no programa “A Tarde é Sua”, da TVI. E contou como descobriu a grave insuficiência cardíaca.

Estava em Toulouse, França. “Acordo e senti toda a manhã o coração muito acelerado. Pensei: ‘pode ser do vinho tinto de ontem’”, contou, prosseguindo: “Andei o dia todo, nunca mais passava. Ficava cansado, estava a ficar com falta de ar. Já para o fim da tarde, comecei a dizer que não me estava a sentir bem e desmaiei. Acordei, pelos vistos foi logo a seguir, mas pareceu uma eternidade, e comecei a vomitar”.

Assustado, o cantor foi logo a um hospital público. O pior é que ele não sabia falar francês, naquela altura, e ninguém lhe sabia “explicar” o que lhe “estava a acontecer”. “Foi muito traumático”.

Além de que, prosseguiu, no hospital, “eles não tinham camas, fiquei no corredor”. Salvou-lhe um médico que o atendeu. “Disse-me que achava que eu tinha um problema, que o meu coração era demasiado grande”. Na altura, Salvador Sobral não acreditou. “Pensava que era uma ressaca, que eles estavam a exagerar”, por isso, “na altura, não fiz caso. Voltei para Barcelona”, Espanha, onde vivia.

Este episódio só contou aos pais, quando veio a Portugal, pelo Natal. “Sentia-me culpado de não dizer nada aos meus pais, mas também havia uma culpabilidade financeira, porque estava a dever dinheiro ao hospital de Toulouse, por ter ficado lá. Tinha uma divida enorme. Pensei ‘tenho de contar, porque tenho de pagar esta dívida ao hospital’”.

Os pais levaram-no logo a especialistas. “Fomos logo diretamente ao Instituto do Coração”. Salvador Sobral foi submetido a “mil” exames e no final veio o diagnóstico: displasia arritmogénica do ventrículo direito.

“Vivo intensamente cada dia”

Salvador Sobral que encantou a Europa com o tema “Amar pelos Dois”, dando pela primeira vez, a vitória da Eurovisão a Portugal, é este ano o embaixador da mais recente campanha da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, “Sinais do coração. Não deixe a viagem acabar cedo demais”. Por isso, no programa de Fátima Lopes, o médico do cantor, Diogo Cavaco, que o acompanha desde o Festival da Canção de 2017 juntou-se à entrevista e explicou que o “caso de Salvador Sobral é muito raro”.

O músico adiantou que foi-lhe diagnosticada a doença com 21 anos -“até então era um jovem aparentemente saudável”- e, no espaço de quatro anos, a doença evoluiu bastante, o que não costuma acontecer, na maioria dos casos. “Quase deixei de conseguir subir escadas e tinha muitos líquidos”. Daí a decisão de lhe colocarem um desfibrilador.

Apesar das suas incapacidades e do aparelho, o músico decidiu continuar a estudar música, em Barcelona. Isto apesar de não ser fácil viver com o aparelho emitia uns “choques” dolorosos e frequentes. “Era como um pontapé no peito”, recordou.

Mas Salvador Sobral nunca se deixou vencer pela doença: “Vivo as coisas intensamente, como se fosse o último dia, acho que nem foi por causa da doença, sempre fui assim”. Mesmo quando teve de ficar três meses internado e isolado num quarto de hospital para se preparar para o transplante cardíaco, ainda conseguia tocar órgão e compor.

Ganhou a Eurovisão, fez o transplante cardíaco e casou-se em Dezembro do ano passado, um ano depois de ter recebido um coração novo. Casou-se com a atriz belga Jenna Thiam, com quem já namorava durante o Festival da Canção e aquando do transplante. A namorada esteve sempre a apoiá-lo. “Casei-me dois anos depois de a conhecer. No mesmo dia”, revelou.

O enlace, “foi uma festa de celebração, não só de amor, mas de termos conseguido sobreviver e estar nesta nova vida. Foi uma celebração à vida e ao amor”. Quanto a filhos, foi exatamente assim que a entrevista com Fátima Lopes começou. Salvador Sobral confessou que gostava de ter três filhos. “Já com um ficaria feliz”, mas preferia mais. “Três era um bom número. Eu e a minha irmã somos dois e houve tanta guerra que, se houvesse um terceiro, era, um bocadinho, o intermediário!”. Quanto à música, a sua outra paixão, estar em palco e cantar é o que o faz também muito feliz. E agora já o pode fazer. Sem limitações.

