Salvador Sobral atua no Luxemburgo em 2020

Salvador Sobral vem ao Luxemburgo no próximo ano. O concerto do músico português está agendado para 29 de março de 2020, na Rockhal, em Esch/Belval.

O anúncio foi feito pela sala de concertos, que adiantou também que os bilhetes para o espetáculo serão postos à venda na sexta-feira (25 de outubro), às 10:00 horas.

Salvador Sobral saltou para a ribalta em 2017, ao vencer o Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Amar pelos dois”, da autoria da irmã Luísa Sobral. Foi a primeira vez que Portugal ganhou a Eurovisão, com a canção de Sobral a alcançar a pontuação mais elevada de sempre na competição.

A voz de “Amar pelos dois” chega ao Grão-Ducado exatamente um ano depois do lançamento do seu segundo álbum, “Paris, Lisboa”. Um disco de jazz, editado pela Valentim de Carvalho, que inclui temas em francês, inglês, espanhol e português e colaborações com outros artistas. É o caso do single “Mano a mano”, que conta com a participação de António Zambujo.

Os bilhetes para o concerto de salvador Sobral no Luxemburgo estarão então à venda a partir das 10:00 da manhã de sexta-feira. Custam 37,40 euros.

Diana Alves