Os salários no setor da Horeca aumentaram, em média, 7,5% este ano, sem contar com a indexação, e até há quem ganhe 8.000 ou mesmo 9.000 euros por mês.

Atualidade em síntese 02 NOV 2022

Salários na Horeca aumentaram 7,5% este ano. “Há quem ganhe 9.000 euros”

Os salários no setor da Horeca aumentaram, em média, 7,5% este ano, sem contar com a indexação, e até há quem ganhe 8.000 ou mesmo 9.000 euros por mês.

Em entrevista à Rádio Latina, a propósito da penúria de mão de obra que afeta o setor, o secretário geral da federação que representa hotéis, restaurantes e cafés não quis fazer muitos comentários sobre a questão salarial, mas disse que tem havido uma progressão. “Vai desde o salário mínimo a ordenados que podem chegar aos 9.000 euros”. Oiça aqui as declarações.



Caritas e Cruz Vermelha pedem roupas para ajudar carenciados a passar inverno

A Caritas e a Cruz Vermelha luxemburguesa apelam à solidariedade das pessoas para compensar a falta de vestuário dos seus beneficiários mais carenciados.

Os dois organismos referem em comunicado que precisam sobretudo de roupa para pessoas do sexo masculino, limpas e em bom estado, que podem ser entregues no Centro Nacional de Recolha e Triagem, em Livange, ou nos diversos pontos de recolha do país, que podem ser consultados no site da Cruz Vermelha e no da Caritas.

As peças de vestuário mais necessárias são casacos quentes de inverno e roupas masculinas, como camisolas quentes, luvas, sapatilhas e todo o tipo de calçado para homens, de tamanhos pequenos e médios.

BCL. Consumidores estão mais otimistas

Apesar da crise inflacionista e da guerra na Ucrânia, os consumidores do Luxemburgo estão mais ótimas. A conclusão é do indicador de confiança dos consumidores estabelecido pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL).

Há agora mais famílias a projetarem um melhoramento da situação económica do Luxemburgo nos próximos 12 meses e da sua própria situação financeira. Por outro lado, os consumidores não melhoraram nem pioraram a perceção sobre a situação financeira passada (últimos 12 meses). Também as intenções de compras importantes mantiveram-se estáveis.

O inquérito mensal do BCL sobre a perceção e intenção dos consumidores foi realizado durante o mês de outubro.

Ambulância ucraniana destruída pela guerra exposta no centro de Esch

Vidros partidos, mossas e dezenas e dezenas de buracos de balas. É este o estado de uma ambulância ucraniana que pode ser vista na Place de l’Hotel de Ville, em Esch-sur-Alzette.

A instalação é da associação LUkraine e faz parte da campanha “Ukraine is calling”, cujo objetivo é angariar fundos para comprar ambulâncias e carros de bombeiros, numa altura em que se estima em dois mil os veículos de emergência destruídos desde o início da guerra.

A vice-presidente da associação, Inna Yaremenko, disse à Rádio Latina que a ideia é alertar para a urgência da situação através de uma imagem que é “muito impressionante”. “É um pedaço de guerra” que “as pessoas podem ver com os seus próprios olhos”. Para apoiar a campanha de angariação de fundos da associação, consulte o site ukraineiscalling.com.

Piscina da rue des Bains fechada até nova ordem

A piscina da rue des Bains, na Cidade do Luxemburgo, está fechada ao público. Em causa, um incêndio que deflagrou no restaurante Aubergine, situado no mesmo edifício.

Segundo uma curta nota da autarquia da capital, divulgada esta manhã, o chamado Centro de Relaxação Aquática “Badanstalt”, que além da piscina, tem sauna, banho turco e ginásio, vai permanecer fechado até nova ordem. A autarquia adianta apenas que “a data de reabertura será comunicada em tempo útil”.

O incêndio no restaurante Aubergine aconteceu na segunda-feira, dia 31 de outubro. De acordo com o jornal Le Quotidien, as chamas terão deflagrado na cozinha do estabelecimento pouco antes das 9h, não havendo registo de feridos.

Detido encontrado sem vida na prisão de Schrassig

Um prisioneiro que estava detido no Centro Penitenciário de Schrassig foi encontrado sem vida na segunda-feira à tarde.

Segundo um curto comunicado enviado às redações ontem pela Administração Penitenciária, o homem foi encontrado morto pelos agentes prisionais na cela onde se encontrava detido, por volta das 16h20.

As autoridades judiciais foram informadas e foi realizada uma autópsia para apurar as causas da morte.

Grande operação policial no norte do país. Não há feridos

A localidade de Neunhausen, no norte do Luxemburgo, foi palco, na terça-feira, de uma grande operação policial. De acordo com as autoridades, a operação obrigou à intervenção da unidade especial da polícia, mas não há registo de feridos.

Num nota enviada às redações, a polícia indica que foi chamada ao local por volta das 9h15, sendo informada de que “um residente de um apartamento particular estaria possivelmente em perigo”. O alerta levou a que várias equipas das forças de segurança, incluindo a unidade especial da polícia, e a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) fossem chamadas ao local e a que fosse também criado um perímetro de segurança.

As autoridades referem que a unidade especial da polícia chegou a Neunhausen por volta das 12h e que a pessoa em questão foi encontrada no apartamento, sem ferimentos. Nenhuma outra pessoa sofreu ferimentos durante a operação. As medidas de segurança foram levantadas pouco depois das 12h. Além disso, não foram avançados mais detalhes sobre o caso.

Corpo de mulher encontrado em Steinsel

O corpo de uma mulher foi descoberto na quarta-feira passada no Parque Laval, em Steinsel. A notícia foi confirmada ao jornal Luxemburger Wort esta semana.

A causa da morte ainda não é conhecida. De acordo com o Ministério Público ao Wort, o cadáver encontrava-se num estado de decomposição muito avançado, sendo possível que a mulher estivesse desaparecida há algum tempo.

As autoridades ordenaram uma autópsia para determinar a identidade e as causas da morte e acrescentam que, para já, está excluído o envolvimento de terceiros.

Aliança Atlântica. Luxemburgo e Estados Unidos estabelecem parceria sobre o espaço

O Luxemburgo e os Estados Unidos estabeleceram uma parceria de apoio às comunicações por satélite, no âmbito do Aliança Atlântica (NATO).

Esta parceria permite aos países membros gerirem vários serviços de comunicações via satélite, em conjunto com a agência de apoio da NATO sediada em Capellen (NSPA).

O objetivo visa também reduzir os custos de operação e reforçar a resiliência da Aliança Atlântica, refere o Ministério da Defesa em comunicado.

Descoberto novo asteroide próximo da Terra

Foi um asteroide, com cerca de um quilómetro e meio, perto da Terra. Uma descoberta rara, já que a maioria dos asteroides com estas dimensões são conhecidos. Só que este tem estado escondido pelo Sol.

De acordo com cientistas citados pela AFP, o asteroide está a vários milhões de quilómetros da Terra. O risco é hipotético mas, em caso de colisão e com este tamanho, teria um impacto devastador na vida tal como a conhecemos.

Este é o "maior objeto potencialmente perigoso descoberto nos últimos oito anos", de acordo com NOIRLab americano, que opera vários observatórios.

Jair Bolsonaro após derrota: "É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros"

Quase 48 horas depois, Jair Bolsonaro rompeu o silêncio após a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais e fez as primeiras declarações oficiais ontem, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O Presidente derrotado não felicitou Lula da Silva pela vitória, como é esperado na tradição democrática. E Lula já tinha dito no domingo que não recebeu qualquer telefonema do seu opositor. Longe de assumir um discurso de derrota, Bolsonaro preferiu antes começar por agradecer aos 58 milhões de brasileiros que votaram em si no ato eleitoral.

Seguiu-se um ataque aos "métodos da esquerda", numa alusão aos tumultos a acontecer por todo o país, mas, em nenhum momento, pediu expressamente que parassem com os protestos. Lula da Silva toma posse no dia um de janeiro de 2023.

Coreia do Sul lança alerta em ilha depois de disparos de mísseis da Coreia do Norte

A Coreia do Sul ordenou esta quarta-feira aos habitantes da ilha de Ulleung, ao largo da costa oriental, para se recolherem em abrigos, depois da Coreia do Norte ter disparado um "míssil balístico não identificado".

O míssil encontrava-se na direção da ilha, mas caiu em alto-mar, noticiou a agência sul-coreana Yonhap, que citou responsáveis da defesa.

Este é o 36.º disparo que a Coreia do Norte realiza este ano, um número recorde.

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.

Kuleba classifica de “genocídio” ataques russos a sistema energético da Ucrânia

Os ataques lançados pela Rússia contra o sistema energético e outras infraestruturas importantes da Ucrânia são um “genocídio parcial” à população. Foi o que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, numa mensagem no Twitter.

Dmitri Kuleba fez referência a uma guerra de terror contra civis, que danificou cerca de 40% do sistema de energia ucraniano.

A mensagem foi divulgada após os ataques a instalações de energia denunciados na segunda-feira, que causaram danos em cerca de 10 regiões. Em sete delas houve cortes na eletricidade e no abastecimento de água, como foi o caso de Kiev.

Putin quer "garantias reais" que Kiev respeita acordo sobre cereais

Os presidentes russo e turco, Vladimir Putin e Recep Erdogan falaram ao telefone e Putin deixou claro que quer certezas em como Kiev respeita o acordo sobre cereais.

Numa conversa por telefone, o líder russo considerou "necessário" obter de Kiev "garantias reais de estrito respeito pelos acordos de Istambul, em particular de que o corredor humanitário não será usado para fins militares". Só depois disso é que Moscovo analisará a retoma do trabalho.

O acordo, assinado em julho sob a égide da ONU e da Turquia, permitiu a exportação de milhões de toneladas de cereais retidas nos portos ucranianos desde o início da ofensiva russa, no final de fevereiro.

LC: Benfica procura fechar primeira fase com vitória no grupo H

O Benfica procura hoje assegurar o triunfo no grupo H da Liga dos Campeões de futebol, na visita aos israelitas do Maccabi Haifa, em que precisa fazer melhor do que o Paris Saint-Germain nesta última jornada.

Já apurada para os oitavos de final, a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt procura um bom resultado e, sobretudo, fazer melhor do que os franceses, que lideram o grupo com os mesmos 11 pontos, mas com vantagem na diferença de golos.

Enquanto o Benfica visita o Maccabi Haifa, à mesma hora (21:00 horas no Luxemburgo), o Paris Saint-Germain joga em casa da Juventus, equipa que ainda faz contas, com os israelitas, mas pelo terceiro lugar do grupo.

LC. Sporting relegado à Liga Europa. FC Porto termina em primeiro do grupo

O Sporting perdeu ontem na receção ao Eintracht Frankfurt por 2-1, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, e falhou o acesso aos ‘oitavos’, sendo relegado para a Liga Europa. O Sporting acabou o grupo em terceiro, beneficiando da vitória do Tottenham frente ao Marselha (2-1), com um golo nos descontos, para continuar nas competições europeias, com os ingleses e os alemães a seguirem em frente na Liga dos Campeões, enquanto os franceses acabam em último.

Já o FC Porto venceu ontem os espanhóis do Atlético de Madrid por 2-1, em jogo da sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, e terminou a ‘poule’ no primeiro lugar. Assim, o FC Porto vence o grupo com 12 pontos e vai ter estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final da ‘Champions’, enquanto o Clubb Brugge, segundo com 11, também segue em frente, com o Bayer Leverkusen, terceiro com cinco, a seguir para a Liga Europa e o Atlético Madrid, último também com cinco pontos, a ficar fora das competições europeias.

