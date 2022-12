Ainda havia esperança, mas não vai acontecer. Fonte do Instituto Nacional de Estatística (Statec) disse hoje à Rádio Latina que os salários não vão ser indexados em janeiro.

Salários não vão ser indexados em janeiro

De acordo com Marc Ferring, chefe do departamento de estatísticas de preços do Statec, o gabinete publicou hoje uma primeira estimativa da taxa de inflação anual em dezembro, segundo a qual essa taxa é de “5,4% e portanto não foi atingido o limite para que seja despoletada uma tranche da indexação”. As palavras do analista não deixam margem para dúvidas: “não haverá indexação dos salários a 1 de janeiro de 2023”.



Nos últimos tempos, as previsões do instituto têm apontado para uma parcela do ‘index’ no primeiro trimestre do novo ano, sendo que janeiro era uma possibilidade. Questionado hoje, Marc Ferring, diz que uma tranche no primeiro trimestre é “provável, mas não se sabe ainda em que mês”.

O que continua a estar confirmado e agendado é o pagamento de uma parcela no mês de abril. Trata-se da tranche de julho de 2022 que foi adiada para abril de 2023.

Quanto a um terceiro ‘index’ no novo ano, não há novidades. As últimas previsões datam de novembro e apontam para que ordenados e pensões sejam adaptados à inflação “no final de 2023”, indica o analista. A indexação traduz-se num aumento de 2,5% de ordenados, tratamentos e pensões.

