É oficial.

Radio Latina 11 min.

Atualidade em síntese 31 JAN 2023

Salários e pensões aumentam 2,5% a partir de 1 de fevereiro

É oficial.

Index. Medida de coesão social com mais de cem anos A Rádio Latina falou com o instituto de estatísticas para tentar perceber melhor o mecanismo de indexação salarial. Entre hoje e sexta-feira iremos difundir uma peça por dia sobre o assunto.

Salários e pensões do Luxemburgo vão aumentar 2,5% a partir desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023. Na verdade, não se trata de um aumento mas de uma adaptação dos vencimentos ao custo de vida, a chamada indexação dos salários à inflação.

A indexação é despoletada quando a taxa anual do índice dos preços no consumidor atinge um certo patamar. Neste caso, em janeiro, a taxa de inflação foi de 4,8%, o que levou o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) a anunciar, esta terça-feira, o desencadeamento automático da indexação.

Index. Rendas tidas em conta, preços da habitação não A indexação dos salários e pensões depende da evolução dos preços, mas os da habitação não contam.

Já se sabe que haverá outra indexação dos salários no próximo dia 1 de abril. Uma tranche que foi adiada no ano passado.

Goodyear vai despedir 500 trabalhadores

Inflação e contexto industrial difícil. A fabricante de pneus Goodyear anunciou o despedimento de 500 trabalhadores: 5% dos total de efetivos da multinacional. Não se sabe se os cortes vão afetar o Luxemburgo.

O anúncio foi feito num comunicado, citado pelos media. Segundo a revista Paperjam, a procura por pneus terá caído 12% na região Europa/Médio Oriente/África.

A Rádio Latina já contactou a empresa para saber se estão previstos despedimentos no Grão-Ducado. Aguardamos resposta.

Líder mundial em scanners 3D inaugura nova linha de produção no Luxemburgo

A empresa Artec 3D, líder mundial no desenvolvimento e fabricação de hardware e software de digitalização em três dimensões (3D), inaugura uma nova linha de produção no Luxemburgo. A inauguração tem lugar esta terça-feira, em Senningerberg, na presença do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e do ministro da Econima, Franz Fayot.

A Artec 3D está estabelecida no Luxemburgo desde 2010 e fabrica produtos usados para os setores da engenharia, design, indústria ou medicina.

Como exemplo, a Direção de Defesa do Luxemburgo ofereceu à Ucrânia, em novembro de 2022, um conjunto de materiais fabricados por esta empresa para digitalização 3D de evidências de possíveis crimes de guerra.

Ministra das Finanças vai propor alívio fiscal para apoiar famílias

A ministra das Finanças, Yutiko Backes, anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que vai "propor um alívio fiscal direcionado para apoiar o poder de compra das famílias”.

No final de dezembro de 2022, a situação financeira do país era de excedente orçamental. Porém, esta não deve ser confundida com a situação orçamental final - que será deficitária -, uma vez que algumas despesas para o ano 2022 serão ainda realizadas durante o chamado período suplementar, até 30 de abril de 2023.

Mesmo assim, a ministra explicou que "vai propor reduções fiscais específicas sob a forma de créditos fiscais. Em dezembro de 2022, perante os deputados, na discussão do Orçamento do Estado para este ano, a ministra das Finanças afirmou que poderia "haver aligeiramentos fiscais a partir da primavera" de 2023 e que estes deveriam "abranger também as classes médias".

Mais de 90% da energia no Luxemburgo é importada

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia que mais importou energia em 2021. Segundo os últimos dados recolhidos pela Pordata (base de estatísticas certificadas sobre Portugal), 92,5% da energia no Luxemburgo foi importada nesse ano.

Os dados atualizados, a partir de estatísticas do Eurostat e das entidades nacionais, referem que o Grão-Ducado é o segundo Estado-membro com maior dependência energética. Acima do Luxemburgo só está Malta, com 97,1% de importação de energia.

Portugal está em 10° lugar com 67% e acima da média europeia de 56%. Com apenas 1,4% de importação, a Estónia é o país mais independente em matéria energética, graças à exploração do xisto betuminoso (que produz vários combustíveis).

Asselborn agradece contributo dos cabo-verdianos para desenvolvimento do Luxemburgo

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, Jean Asselborn, termina esta terça-feira a sua visita de trabalho de dois dias a Cabo Verde.

No primeiro dia da visita, Jean Asselborn foi recebido pelo seu homólogo, Rui Figueiredo Soares, pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelo Presidente da República, José Maria Neves.

Nestes encontros, Asselborn começou por lembrar o importante contributo da comunidade cabo-verdiana para o desenvolvimento social, cultural e económico do Luxemburgo.

Entre outros temas, as reuniões serviram para fazer um balanço das excelentes relações bilaterais entre o Luxemburgo e Cabo Verde, em áreas como a cooperação para o desenvolvimento, defesa, ambiente e energia.

Jean Asselborn está em Cabo Verde a pedido do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, para presidir a 12ª reunião sobre a Parceria Especial Cabo Verde - União Europeia (UE).

A reunião decorre esta terça-feira e marca os 15 anos de diálogo político entre Cabo Verde e UE.

Dois roubos à mão armada em Strassen. Assaltantes em fuga

A polícia está a tentar localizar dois indivíduos, suspeitos de terem cometido dois assaltos à mão armada, esta segunda-feira, em Strassen.

O primeiro roubo aconteceu por volta das 18h20, num estabelecimento comercial, da route d’Arlon. Sobre o assaltante, sabe-se que estava armado e mascarado, segundo a RTL. Os funcionários do estabelecimento conseguiram fugir e chamar a polícia, mas o suspeito acabou por fugir.

O segundo roubo aconteceu pouco depois na rue de la Chapelle, também num espaço comercial em Strassen. Segundo a mesma fonte, dois indivíduos invadiram o local e ameaçaram os empregados com uma arma. Depois, fugiram. Os dois suspeitos estavam vestidos de preto e tinham máscaras. Um deles tinha um boné preto e vermelho.

Várias patrulhas da polícia foram enviadas para o local, mas os indivíduos continuam a monte. Qualquer informação sobre o caso deve ser transmitida às autoridades, através do número 113.

Luxemburgo. Cerca de mil pessoas mudaram o nome nos últimos cinco anos

Perto de mil pessoas conseguiram mudar o nome ou o apelido nos últimos cinco anos, no Luxemburgo. Mais concretamente, 995 pessoas tiveram autorização para fazê-lo, ou seja, perto de metade dos 2.049 pedidos efetuados. Os números foram divulgados pela ministra da Justiça, Sam Tanson, em resposta a uma questão parlamentar do partido LSAP.

A principal razão evocada para a mudança de nome ou apelido foi a eliminação de um ou mais nomes próprios ou componentes do nome. Seguiram-se a adição do nome de um parente, a adaptação do nome ou apelido segundo os usos em vigor no Luxemburgo e a atribuição de um ou mais nomes próprios pelos quais o candidato é conhecido na vida quotidiana.

A lei em vigor permite a mudança de nome aos cidadãos de nacionalidade luxemburguesa, apátridas e residentes com estatuto de refugiado. Já os residentes de nacionalidade estrangeira que querem alterar o nome ou apelido devem contactar as autoridades competentes do seu país.

Movimento Ecológico. Automóveis mais potentes deviam pagar mais impostos

Em pleno festival do automóvel, o Movimento Ecológico quer que as viaturas que consomem mais paguem mais impostos. Isso seria válido não só para os automóveis a combustível, mas também para os elétricos.

O Movimento Ecológico lembra que comprar carros cada vez mais potentes, que consomem cada vez mais energia, tem repercussões no ambiente e que, por isso, é preciso alertar os automobilistas.

Para inverter a situação, a organização ambiental reivindica que o Governo introduza um sistema em que os carros que produzem mais dioxiódo de carbono tenham maior tributação.

O mesmo deveria ser válido para os carros elétricos, defende ainda o Movimento Ecológico. Os subsídios que existem para a compra de um veículo elétrico deveriam de ser mais seletivos, frisa a organização, que acrescenta que as ajudas deveriam de depender dos rendimentos do agregado familiar.

Português vai ao Parlamento em março defender os pagamentos com dinheiro

O luso-luxemburguês Jorge Simões vai à Câmara dos Deputados em março defender os pagamentos com dinheiro. Trata-se do debate público na sequência da petição que pede que o direito a pagar com 'cash' seja inscrito na constituição e que conseguiu mais de cinco mil assinaturas. A sessão está marcada para o dia 15 de março.

Alguns dias antes, a 8 de março, o Parlamento vai discutir a petição que reclama um melhor acesso a exames médicos para detetar doenças, como mamografias, colonoscopias e ressonâncias magnéticas.

Já a petição que reivindica a abolição da caça com matilhas será discutida na Câmara dos Deputados no dia 26 de abril.

OGBL nos protetos franceses contra aumento da idade da reforma

A central sindical OGBL volta a marcar presença nas manifestações em França contra a reforma do sistema de pensões. O Governo francês quer aumentar gradualmente a idade de aposentação, de 62 para 64 anos. Quer ainda aumentar o período de descontos para a Segurança Social, de 42 para 43 anos, para dar direito à pensão completa, sem penalizações.

Novos protestos acontecem esta terça-feira depois de na quinta-feira da semana passada, terem juntado entre um e dois milhões de pessoas se nas ruas. Já na última manifestação, a OGBL participou, sendo que uma delegação de 120 militantes esteve presente em Metz.

Num comunicado, o sindicato luxemburguês sublinha que muitos transfronteiriços trabalham no Luxemburgo, e estão diretamente ou indiretamente confrontados com a reforma desejada pelo Governo francês. Daí a OGBL voltar a aderir esta terça-feira aos protestos em França para que o Governo do Presidente Emmanuel Macron retire o seu projeto de lei sobre o sistema de pensões.

“The Family of Man” vai ter uma novidade

A exposição “Family of Man”, do prestigiado artista Edward Steichen, que está exposta de forma permanente no Castelo de Clervaux, vai ter uma novidade este ano.

De acordo com a ministra da Cultura, Sam Tanson, um novo guia multimédia atualizado, destinado a todos os tipos de público, estará pronto no próximo mês de março. O dispositivo vai oferecer informações sobre a coleção, a sua génese e restauração, assim como sobre os fotógrafos e respetivas obras e entrevistas com especialistas de modo a aprofundar determinados temas.

A ministra indica ainda que novo guia multimédia será colocado à disposição do visitante de forma gratuita e será acessível a partir do seu próprio telemóvel.

Clubes desportivos empregam maioritariamente homens

Não é surpresa. Os clubes desportivos luxemburgueses empregam mais homens do que mulheres. Ao todo, em 2021, os clubes empregavam 968 pessoas e somente 18% eram mulheres. Estes dados constam num relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec). Apura-se assim que 16% dos treinadores eram mulheres e 15% dos atletas eram igualmente de sexo feminino.

O futebol é o desporto que gera mais empregos (37% do total), seguindo-se o basquetebol (11%) e o ténis (10%). Segundo o Statec, os clubes desportivos podem contar com o voluntariado. Em 2021, houve mais de 14 mil voluntários, sendo que 36% eram mulheres. Em média, um voluntário trabalha cerca de 76 horas por ano.

Só há quatro modalidades onde há mais mulheres do que homens: a ginástica, os desportos equestres, os desportos de gelo e o voleibol.

Confiança dos consumidores continua a aumentar

O indicador de confiança dos consumidores estabelecido pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) mostra que a confiança dos consumidores continua a aumentar.

A perceção dos agregados familiares sobre a sua situação financeira diminuiu ligeiramente este mês, no entanto, as famílias estão dispostas a gastar dinheiro em compras. Quanto à situação económica do Grão-Ducado, em geral, nota-se uma melhoria notável.

O indicador do BCL é calculado através de inquéritos a particulares, medindo assim o pulso dos consumidores sobre as expectativas económicas para os próximos 12 meses e a capacidade de poupança no último ano.

BCE vai voltar a aumentar as taxas de juro

O Banco Central Europeu volta a aumentar as taxas de juro na próxima quinta-feira, e segundo as perspetivas, outros aumentos se seguirão face a uma inflação persistentemente elevada. A evolução do clima económico elimina quaisquer dúvidas sobre o aperto da política monetária.

Após muitos anos de dinheiro acessível, a instituição presidida por Christine Lagarde tem vindo, desde o último verão, a conduzir uma política de choque nos juros bancários na esperança de dominar o aumento dos preços desencadeado pela guerra russa na Ucrânia.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock