Atualidade em síntese 14 ABR 2023

Salários dos funcionários do BEI vão aumentar 7%. Trabalhadores descontentes

Um protesto que deu frutos. Alguns, pelo menos. Os salários dos funcionários do Banco Europeu de Investimento (BEI), com sede em Kirchberg, vão aumentar, em média, 7% este ano. Mas os aumentos serão baseados sobretudo na performance, o que significa que nem todos terão direito à mesma atualização.

Os membros do pessoal entendem que uma subida média de 7% não chega para manter o poder de compra, face à inflação. Razão pela qual vão levar o caso ao Tribunal do Trabalho, segundo a revista Paperjam.

A mesma fonte lembra que os protestos por aumentos salariais surgiram para fazer face à “não-indexação”. Isto porque “a instituição europeia considera que os seus funcionários não estão abrangidos pela adaptação automática dos rendimentos ao custo de vida”, já que a relação de trabalho é regida pelas regras europeias e não pela lei luxemburguesa.

Condução autónoma. Maquinistas não vão desaparecer dos novos comboios dos CFL

Os novos comboios dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) estão equipados com uma tecnologia que permite que circulem de forma autónoma entre paragens, mas vão continuar a ter maquinista. Garantia do ministro da Mobilidade, François Bausch.

Questionado pelo deputado Jeff Engelen, do ADR, o governante assegurou que as condições de trabalho dos condutores não vão sofrer qualquer alteração.

Segundo as explicações de François Bausch, os novos comboios das séries 2400 e 2450 estão equipados com o nível 2 da tecnologia Automated Train Operation. Neste nível, o maquinista continua a estar presente. A condução autónoma é possível entre paragens. Nesses trajetos, o maquinista supervisiona a condução e, em caso de perturbação, assume o controlo do veículo.

Comunais/legislativas 2023. Listas eleitorais já têm números

Os quatro maiores partidos do país na corrida às eleições comunais de 11 de junho e às legislativas de 8 de outubro deste ano já sabem com que número se vão apresentar.

Os números das listas eleitorais foram sorteados esta quinta-feira, no campus de justiça (Cité Judiciaire, na designação em francês).

O Partido Socialista dos Trabalhadores do Luxemburgo (LSAP) ficou com o número 1, o Partido Democrático (DP) com o número 2, Os Verdes (déi Gréng) com o 3 e o Partido Cristão Social (CSV) com o número 4. Estes números são válidos tanto para as eleições comunais como para as legislativas.

Para os partidos mais pequenos houve um segundo sorteio cujo resultado só é válido para as eleições legislativas e para uma das 102 comunas do país no escrutínio do próximo dia 11. Neste caso, a comuna da cidade do Luxemburgo. Saiba tudo aqui.

Comunais 2023. DP é o partido com maior número de listas

O Partido Democrático (DP) é o partido com o maior número de listas na corrida às eleições comunais do próximo dia 11 de junho. O partido está representado em 47 das 56 comunas que têm o sistema de representação proporcional, em que os candidatos concorrem por listas. Feito as contas, o DP tem duas listas a mais do que o Partido Cristão Social (CSV), que está representado em 45 autarquias. Estes dados foram apurados pela rádio estatal 100,7.

Do lado do Partido Socialista dos Trabalhadores do Luxemburgo (LSAP) há 39 listas, menos duas do que há seis anos. Mersch e Junglinster são as duas autarquias que deixaram de ter candidatos socialistas na corrida às comunais.

O Partido Pirata apresenta doze listas no escrutínio de 11 de junho. O Partido Reformista da Alternativa Democrática (ADR) tem onze listas e A Esquerda (déi Lénk) sete listas completas. Leia aqui o artigo na íntegra.

Poucos educadores para muitas crianças nas creches e ‘maisons relais’?

Haverá poucos educadores para muitas crianças nas creches e estruturas de acolhimento extracurricular? Uma nova petição pública, que conta já com mais de 1.200 assinaturas, reivindica mais profissionais nas creches e nas chamadas ‘maisons relais’.

A iniciativa é da autoria de Jil Nilles, que defende um aumento do número de educadores naquelas estruturas de forma a que tenham mais tempo para responder às necessidades de cada criança.

Segundo as regras em vigor sobre o serviço de educação e acolhimento de crianças, o limite de crianças por educador depende do grupo etário. É necessário um educador para cada seis crianças com menos de dois anos. Se se tratar de crianças dos dois aos quatro anos, cada educador por ter a seu cargo oito menores. Número que sobe para 11 quando se trata de crianças a partir dos quatro anos. Leia aqui o artigo na íntegra.

Serviços de socorro do Luxemburgo também intervêm além fronteiras

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) não só intervém no Luxemburgo como no estrangeiro. As mulheres e homens da CGDIS estiveram em 132 operações no estrangeiro, em 2022.

As intervenções ocorreram nos três países vizinhos, maioritariamente na Alemanha (89), seguindo-se depois França (42) e Bélgica (1). São dados avançados pela ministra do Interior, Taina Bofferding, numa resposta parlamentar.

Mas o contrário também acontece. Equipas de socorro do estrangeiro também vieram ajudar o Luxemburgo no ano passado. Houve 68 ocorrências nesse contexto. Em grande parte dos casos (29), o reforço veio por parte de bombeiros alemães.

UE sanciona grupo Wagner por envolvimento no conflito ucraniano

A União Europeia (UE) decidiu sancionar o grupo Wagner, uma formação paramilitar privada, pela sua participação na guerra na Ucrânia, em particular nos combates que decorrem nas cidades de Bakhmut e Soledar.

Com esta medida, a UE inclui o grupo na sua “lista negra” de entidades acusadas de ameaçar a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia.

Liga Europa. Sporting perde em Turim na primeira mão dos 'quartos'

O Sporting perdeu ontem em casa da Juventus, por 1-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, decidido por um golo de Federico Gatti.

O defesa italiano marcou o único golo da partida aos 73 minutos, dando vantagem aos italianos, que visitam o Estádio José Alvalade, em 20 de abril, na segunda mão.

O vencedor desta eliminatória vai defrontar nas meias-finais o Manchester United ou o Sevilha.

