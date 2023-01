Os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam também menos 20%.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 09 JAN 2023

Salário mínimo. Qualificados ganham mais 20% do que não-qualificados

Os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam também menos 20%.

Os trabalhadores que ganham o salário mínimo no Luxemburgo vão ver o salário aumentar este mês. Trata-se da anunciada subida de 3,2%, que vai beneficiar trabalhadores qualificados e não-qualificados.

Numa nota atualizada com os novos valores, o Guichet.lu destaca que o salário mínimo para trabalhadores com qualificações é agora de 2.864,88 euros brutos por mês, ao passo que o ordenado para não-qualificados é de 2.387,40. Feitas as contas, o salário mínimo para qualificados é 20% superior.

Já os trabalhadores jovens dos 17 aos 18 anos encaixam menos 20% (1.909,92 euros) do que o salário mínimo não-qualificado, e os dos 15 aos 17 (1.790,55) menos 25%.

Emprego verde mais do que duplicou nos últimos anos

O emprego verde vai de vento em popa. Um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec) mostra que entre 2016 e 2020, o emprego nas áreas ambientais mais do que duplicou.

Em 2020, mais de 22.400 pessoas trabalhavam, a tempo inteiro, na área da chamada economia verde. São mais 11.185 do que em 2016.

O crescimento deve-se, sobretudo, à construção de casas mais ecológicas, responsável por 68% do aumento. Já o emprego nos serviços tradicionais de gestão das águas usadas e resíduos contribui com 18%.

Ainda vai a tempo de se vacinar contra a gripe sazonal

Mais de três mil e quatrocentos residentes sofreram de gripe nas últimas duas semanas de 2022. Concretamente, foram declarados 897 casos de gripe no Grão-Ducado entre os dias 26 de dezembro de 2022 e 1 de janeiro deste ano. Na semana anterior, o número de casos ascendia a 2.552.

A gripe sazonal é uma doença viral infecciosa e contagiosa. Sazonal porque é mais comum entre os meses de outubro e março. Neste inverno, o risco de contrair o vírus da gripe é ainda maior já que muitas pessoas não adquiriram uma imunidade natural contra a doença durante a pandemia de covid-19 devido ao isolamento.

Uma situação que leva o Ministério da Saúde a apelar à vacinação contra a gripe. O apelo é renovado nas redes sociais. Os grupos de risco são as pessoas com mais de 65 anos e as crianças, bem como quem sofre de doenças crónicas do sistema respiratório e cardiovascular, da diabetes ou de problemas renais. A vacina contra a gripe é também recomendada às mulheres grávidas.

Norte do Luxemburgo às escuras devido a falha de eletricidade

Uma importante falha elétrica deixou várias comunas do norte do país às escuras, segundo a Creos.

O apagão apanhou de surpresa os residentes de Esch-sur-Sûre, Grosbous às 17h51deste domingo. Um minuto depois foi a vez de Wahl ficar às escuras. Durante cerca de meia-hora não houve eletricidade nestes municípios, tendo o problema sido resolvido e a luz restabelecida em simultâneo nas três zonas afetadas.

Em Wiltz e Wincrange, o corte durou cerca de 2 horas e 40 minutos, segundo a RTL. Recorde-se que no dia 1 de janeiro, Esch-sur-Sûre já tinha sido igualmente afetado por um corte de energia, entre as 8h54 e as 9h47 da manhã.

Luxemburgo reduziu destinos de voos a partir do Findel

O aeroporto do Luxemburgo conta apenas com 65% das opções de voo na Europa, em relação às que oferecia aos passageiros em 2019, segundo um novo relatório da Eurocontrol, citado pelo Luxembourg Times.

A pandemia trouxe alguns cortes. São os casos das companhias aéreas FlyBe e a SAS, que deixaram entretanto de operar no Grão-Ducado. No relatório, apenas a Lituânia e a Finlândia apresentam quebras comparáveis às do Luxemburgo nas ofertas de voos.

Mas, a Lux-Airport mostra-se surpreendida com as conclusões do relatório. Ao Luxembourg Times, a porta-voz da empresa que gere o aeroporto destacou que o Luxemburgo tem ligação a mais de 100 destinos, a partir do Findel, acrescentando que este ano está prevista a chegada da a companhia low cost WizzAir. O Luxembourg Times questionou a Luxair sobre se a companhia tinha reduzido o número total de voos, em 2022, mas não obteve resposta.

Uma centena de pessoas na manifestação pelos Direitos Humanos no Irão

Cerca de 120 pessoas participaram este domingo na manifestação pelos Direitos Humanos no Irão. O cortejo dirigiu-se, calmamente, da praça do Glacis até à praça da Europa.

Para os organizadores desta manifestação, o objetivo é que os países da União Europa cortem as relações económicas e diplomáticas com o Irão. Outro dos pedidos é que todos os Estados- membros, incluindo o Luxemburgo, façam mais pelo povo iraniano, avançando com medidas concretas.

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia após ser presa por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestimenta islâmicos.

Venda de carros novos no Luxemburgo com o pior resultado desde 1999

O registo de novas matrículas em 2022 foi o mais fraco deste novo milénio. Segundo os novos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), no ano passado foram vendidos 42.094 novos veículos. O número mais fraco remonta a 1999, ano em foram vendidos 40.989.

Comparando com o ano precedente de 2021, representa uma quebra de -5,1% (menos 2.278) e um valor muito abaixo do recorde de vendas atingido em 2019, com 55.008 nova viaturas matriculadas.

O Statec justifica esta baixa devido a fatores como a pandemia de Covid-19, os atrasos nas entregas, a inflação e a incerteza sobre a escolha da motorização.

Por segmentos, o destaque vai para os carros elétricos, que representam 15,2% das novas vendas em 2022 (10,5% em 2021) e para os híbridos, que representam 28,2% (26,3% em 2021).

Luxemburgo ganha 4000 novos lugares de estacionamento em 2023

Ao todo serão quatro mil os novos lugares de estacionamento que verão a luz do dia este ano, no Luxemburgo. Informação revelada à RTL 5 Minutos pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch.

Em causa estão 1.600 lugares em Rodange, 2.000 na Cloche d’Or e 400 em Mersch. Em Rodange, o projeto deverá ser inaugurado em abril.

Paulo Pisco reconduzido à frente do grupo parlamentar de amizade Portugal-Luxemburgo

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, tomou posse para um novo mandato como presidente do grupo parlamentar de amizade Portugal-Luxemburgo.

Segundo Paulo Pisco, este grupo foi o primeiro a ser criado na Câmara dos Deputados do Grão-Ducado, devido à importância da comunidade portuguesa e ao impulso do então deputado de origem portuguesa Félix Braz.

O deputado lembra ainda que os grupos parlamentares de amizade "podem ter um papel muito relevante na consolidação dos laços entre países e contribuir para um melhor conhecimento entre os povos, através dos contactos entre representantes dos mais variados setores".

Europa condena violência e transmite apoio a Lula da Silva

“Profunda preocupação”. Foi assim que a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reagiu à violência em Brasília, onde apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram sedes dos poderes.

Numa publicação na rede social Twitter, a líder afirmou que o Parlamento Europeu “está ao lado do Governo” do Presidente Lula da Silva e “de todas as instituições legitima e democraticamente eleitas”.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.



Quer visitar o Estádio do Luxemburgo?

O Estádio do Luxemburgo, situado no sul da capital, entre a Cloche d’Or e Kockelscheuer, vai abrir as portas aos curiosos. O Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo e Serviço de Desportos estão a organizar visitas guiadas “exclusivas” à infraestrutura.

A autarquia da capital anunciou esta semana que os visitantes podem optar por uma visita guiada normal ou por uma visita com guia pessoal.

O objetivo é dar a conhecer não só a “arquitetura impressionante” do espaço, mas também a história do desporto no Luxemburgo, diz a autarquia. A experiência destina-se por isso aos adeptos de futebol, de rugby e de arquitetura moderna.

Os bilhetes custam 11 euros para os adultos e 5,50 para as crianças. Podem ser comprados no site luxembourg-city.com.



Sporting perde na Madeira, Benfica e Sporting de Braga aproveitam

O Sporting sofreu ontem a quinta derrota no campeonato, ao perder na Madeira com o Marítimo 1-0, resultado que permite a Benfica e Sporting de Braga serem os grandes vencedores da 15.ª jornada da I Liga de futebol, ocupando o primeiro e segundo lugares da tabela, respetivamente.

O FC Porto é terceiro, depois de, no sábado, ter empatado a zero com o Casa Pia, e o Sporting ocupa a quarta posição.

Nos outros jogos do dia de ontem, o Paços de Ferreira e o Desportivo de Chaves empataram a uma bola e o Boavista ganhou por 1-0 na receção ao Gil Vicente.

Redação Latina | LUSA | Contacto |