Inflação

Salário mínimo para qualificados chega aos 3.000 euros em abril

Parte das atualizações deve-se ao aumento do custo de vida no Luxemburgo.

Ajustes e indexações. Com o ajuste de janeiro, a indexação deste mês de fevereiro e a de abril, o salário social mínimo vai ultrapassar os 2.500 euros brutos por mês. Para os trabalhadores qualificados, o montante vai superar os 3.000. Mas convém lembrar que parte destas atualizações acontece porque a vida está mais cara. Os preços da habitação, por exemplo, dispararam 11,1% no terceiro trimestre de 2022.



Em janeiro, o ordenado mínimo subiu 3,2%, ao abrigo do mecanismo de “ajuste dos mínimos sociais”. A lei estipula que o salário social mínimo, as pensões e o REVIS, por exemplo, “podem ser adaptados em função do nível médio das remunerações”. Isto é, quando o nível médio dos rendimentos no país aumenta em relação ao salário social mínimo, este pode ser ajustado para “diminuir, parcial ou integralmente, essa diferença”. Foi isso que aconteceu no primeiro mês do ano.

Já este mês, o salário mínimo, tal como todos os ordenados, é alvo de um aumento de 2,5% no âmbito do sistema de indexação salarial, despoletada pela inflação. O mesmo acontece em abril, mês em que será paga a tranche que foi adiada no ano passado. Feitas as contas, a partir de abril o salário mínimo para não qualificados sobe dos atuais 2.387,40 euros para 2.508,26, ao passo que o ordenado mínimo para qualificados ascende aos 3.009,91.

Salários sobem porque a vida está mais cara

No entanto, as indexações são, na prática, uma adaptação ao custo de vida. Por outras palavras, os ordenados são atualizados porque a inflação atinge um determinado nível, isto é, os preços de bens e serviços aumentam.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), em janeiro a inflação fixou-se nos 4,8%.

A habitação é a despesa que mais pesa na carteira dos residentes. Os últimos dados do Statec sobre a matéria indicam que os preços das casas e apartamentos aumentaram 11,1% no terceiro trimestre do ano passado.

