Mais de 67 mil trabalhadores são abrangidos por este aumento do salário social mínimo.

23 DEZ 2022

Salário mínimo aumenta 3,2% no Luxemburgo

Salário mínimo vai aumentar 3,2%. O Parlamento aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, o projeto de lei que prevê um aumento do salário social mínimo de 3,2%.

Segundo o relator, o deputado Dan Kersch, citado pela RTL, este aumento corresponde à progressão dos salários médios em 2020 e 2021 no Grão-Ducado.

Assim, o salário mínimo não-qualificado será fixado em 2.378,40 euros por mês (+74,02 euros), enquanto o salário mínimo para pessoas qualificadas sobe para 2.864,08 euros (+88,03 euros). O Governo não revelou ainda quando é que estes novos montantes entram em vigor.

Mais de 67 mil trabalhadores são abrangidos por este aumento do salário social mínimo, sendo que 52,5% são residentes no Luxemburgo. São sobretudo pessoas que trabalham no setor da hotelaria e do comércio.

Residente no Luxemburgo condenado à morte no Irão

Um residente no Luxemburgo com origens iranianas terá sido, segundo informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, condenado à morte no Irão.

Segundo um comunicado, o ministro da tutela, Jean Asselborn, contactou ontem, por telefone, o seu homólogo iraniano, o ministro Hossein Amir Abdollahian, para discutir o assunto.

O ministro luxemburguês diz ainda apoiar os manifestantes iranianos que arriscam a sua vida para ver os seus direitos fundamentais serem respeitados. No comunicado, pode ainda ler-se que o Luxemburgo é contra a pena de morte, em qualquer circunstância e sem exceção.

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia após ser presa por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestimenta islâmicos.

Pelo menos duas dezenas de manifestantes iranianos enfrentam uma possível execução como resposta das autoridades.

Luxair. Assinado documento que põe fim ao congelamento dos salários

Três meses após a tripartida da aviação, sindicatos, Governo e Luxair assinaram na quinta-feira o documento que estipula o fim do congelamento dos salários no seio da companhia aérea nacional.

Como previsto desde a tripartida, o congelamento dos ordenados deixa de vigorar no dia 31 de dezembro deste ano. Esta foi uma das medidas implementadas durante a pandemia. Outra das medidas implementadas na altura e que agora sai de cena diz respeito ao chamado ‘desemprego parcial estruturado’, que termina no dia 2 de janeiro de 2023.

A transportadora aérea nacional tem estado envolta num conflito social que levou à realização de uma reunião tripartida, a 26 de setembro, dia em que os sindicatos saíram à rua em protesto. Em causa aquilo que têm descrito como uma falta de respeito pelos trabalhadores da Luxair, exigindo melhores condições de trabalho e salariais.

Numa nota divulgada às redações, após a reunião de ontem, na qual foi rubricado o documento que enumera as conclusões da tripartida de setembro, o Executivo adianta também que o Ministério do Trabalho e a Luxair vão negociar uma nova convenção sobre o regime de pré-reforma (note-se que, no Luxemburgo, a pré-reforma é diferente da reforma antecipada. A pré-reforma é uma medida social a que as empresas podem recorrer em caso de dificuldades financeiras).

Construção. Férias coletivas começam no sábado

Os trabalhadores do setor da construção entram de férias este sábado. Trata-se do segundo período anual de férias coletivas do ramo. Começa no dia 24 de dezembro e termina a 11 de janeiro de 2023.

Note-se que todas as empresas deste setor de atividade que trabalham no Luxemburgo e estão abrangidas pela convenção coletiva são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas.

Esta obrigação visa não só as firmas com sede no grão-ducado, como também os prestadores de serviços externos, quer operem enquanto empresa principal ou enquanto subempreiteira.

O setor tem dois períodos anuais de férias fixas: 15 dias úteis no verão e dez no inverno. À semelhança do que acontece no verão, as empresas que quiserem continuar a trabalhar durante estes períodos têm de fazer um pedido à Comissão Especial da Construção da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Eurodeputada luxemburguesa diz-se "extremamente chocada" com alegações de corrupção

Em declarações ao jornal Contacto, a eurodeputada luxemburguesa do Partido Social Cristão, Isabel Wiseler-Lima diz-se “extremamente chocada” com as alegações de corrupção no Parlamento Europeu.

Alegadamente, o Qatar estaria a pagar por baixo da mesa para ver aprovada legislação europeia que favorecesse este país do Golfo. Ao todo as autoridades belgas apreenderam 1,5 milhões de euros em notas, em vários endereços, que serviriam para subornar responsáveis políticos em Bruxelas.

Apesar do crime - que o namorado de Kaili, o assessor parlamentar Francesco Giorgi, e o ex- eurodeputado socialista Antonio Panzeri já confessaram -, Wiseler-Lima acredita que as práticas ilegais na instituição são a exceção e não a norma.

Encontrado cadáver de mulher em casa de suspeito de ataque com faca em Bonnevoie

As autoridades encontraram ontem o cadáver de uma mulher, num apartamento, em Bonnevoie. Trata-se do apartamento de um homem de 45 anos que, na tarde de ontem, feriu um outro indivíduo de 27 anos com uma faca.

O alegado atacante, o homem de 45 anos, foi detido.

A polícia judiciária, a polícia forense e um médico forense estão a investigar os crimes.

As autoridades não avançaram a identidade da mulher nem as circunstâncias em que terá sido morta.

Trabalhador da construção gravemente ferido em Eischen

Um homem ficou ontem gravemente ferido na sequência de um acidente de trabalho, em Eischen. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 13h25, na rue de la Vallée.

O homem estava a trabalhar na renovação de um edifício. Terá sido atingido pela queda de uma parte de uma chaminé.

Depois de receber os primeiros socorros no local, a vítima foi transportada de helicóptero para o hospital. As autoridades adiantam que, apesar dos ferimentos graves, o trabalhador está fora de perigo.

Centro de vacinação Victor Hugo fechado no Natal e fim de ano

O centro de vacinação Victor Hugo, em Limpertsberg, na capital, vai estar temporariamente fechado de 24 de dezembro até 2 de janeiro de 2023.

As pessoas que precisarem de ser vacinadas podem dirigir-se ao seu médico de família, às farmácias ou ainda ao autocarro de vacinação.

Todas as informações sobre as possibilidades de vacinação podem ser consultadas no site www.impfen.lu.

Covid-19. Helpline Saúde encerrada durante o Natal

A ‘helpline saúde’ não vai atender os telefone durante o Natal. De acordo com uma publicação feita pelo Ministério da Saúde nas redes sociais, a central vai estar encerada nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.

Em causa está o número de telefone 247-65533, para o qual pode ligar em caso de dúvida relacionada com a covid-19.

O Ministério da Saúde lembra que, por norma, a linha funciona de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 18h. Serve para esclarecer questões sobre o coronavírus e também sobre a vacinação contra a doença.

Tribunal belga mantém Eva Kaili em prisão preventiva

A eurodeputada socialista grega Eva Kaili, acusada de estar envolvida num esquema de corrupção ligado ao Parlamento Europeu que abrange o Qatar, vai continuar em prisão preventiva.

De acordo com a agência France-Presse, os advogados de Eva Kaili podem recorrer desta decisão.

A defesa da eurodeputada socialista grega tinha pedido ontem ao tribunal a sua libertação com pulseira eletrónica.

Trump envolveu-se em "conspiração multifacetada" para anular presidenciais

O comité que investigou o papel de Donald Trump no ataque ao Capitólio em 2021 concluiu que o ex-Presidente norte-americano se envolveu criminalmente numa "conspiração multifacetada" para anular os resultados das presidenciais.

O relatório é o resultado de entrevistas a mais de mil testemunhas, de dez audiências e milhões de páginas de documentos e conclui que Trump falhou em agir para impedir que os apoiantes atacassem a casa do Congresso dos Estados Unidos.

Cinco pessoas morreram na invasão ao Capitólio.

Grupo Wagner recebeu armas da Coreia do Norte - EUA

Revelação do Conselho de Segurança Nacional norte-americano: o Grupo Wagner, organização paramilitar russa, recebeu um carregamento de armas da Coreia do Norte, enquanto combate na Ucrânia juntamente com as forças do Kremlin.

John Kirby, porta-voz do Conselho, adiantou que os serviços de informação dos Estados Unidos apuraram que o carregamento de armamento incluía foguetes e mísseis.

Segundo Kirby, os Estados Unidos calculam que a Wagner tem cerca de 50.000 funcionários a lutar na Ucrânia, incluindo 10.000 contratados e 40.000 condenados que o grupo recrutou nas prisões.

Arouca dá a volta ao resultado e está nas meias-finais da Taça da Liga

O Arouca deu a volta ao resultado e venceu na visita ao Moreirense por 2-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, garantindo a última vaga nas meias-finais da competição.

Nas meias, o Arouca, que chega pela primeira vez à ‘final four’, vai enfrentar o Sporting, enquanto o FC Porto e o Académico de Viseu, agora único representante da II Liga, disputam a outra vaga na final.

Lionel Messi eleito melhor desportista da Argentina pela terceira vez

Depois de celebrar a vitória da Argentina na final do Mundial do Qatar, Lionel Messi foi ontem eleito o melhor desportista do ano da Argentina, recebendo pela terceira vez o prémio 'Olimpia de Oro', o galardão desportivo mais importante do país

Além de ter sido eleito o desportista do ano pela terceira vez, depois de 2011 e 2021, Messi foi igualmente galardoado com o ‘Olimpia de Prata’, que premeia o futebolista do ano, sendo que nesta corrida bateu a Julián Alvarez e o benfiquista Enzo Fernández.

