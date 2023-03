Num agregado familiar de quatro pessoas, com um consumo de dois litros de água por dia, a poupança é de quatro dígitos.

Cidade do Luxemburgo

Saiba quanto pode poupar se beber água da torneira

Num agregado familiar de quatro pessoas, com um consumo de dois litros de água por dia, a poupança é de quatro dígitos.

Contas feitas pela autarquia da cidade do Luxemburgo. Um agregado familiar de quatro pessoas pode poupar 1.301 euros por ano se beber sempre água da torneira.



Se cada pessoa ingerir dois litros de água por dia, 365 dias por ano, um agregado de quatro elementos consome 2.920 litros de água por ano, o que, em água engarrafada, terá um custo de 1.314 euros. Porém, se a opção for a água da torneira, a conta desce para 12,56 euros por ano. É uma poupança de 1.301 euros por ano.

As contas surgem num panfleto informativo enviado para casa dos habitantes da cidade do Luxemburgo sobre a qualidade da água. O objetivo é incentivar os residentes a consumirem água da torneira.

A autarquia sublinha que, se todos os residentes bebessem água da torneira em vez de água engarrafada, poderiam ser evitadas 30 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono. “A água potável sai fresca diretamente da torneira de casa, não sendo necessário que percorra longas distâncias antes de ser consumida”, sublinha a capital, considerando que esta é uma “boa razão para beber a água potável da cidade do Luxemburgo”.

Água da torneira é 100 vezes mais barata do que a engarrafada

Outra dessas razões é o preço. Um litro de água potável na cidade do Luxemburgo custa 0,0043 euros.

Sobre o preço, a autarquia indica, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), de 2021, que um litro de água engarrafa custa, em média, 0,45 euros. Feitas as contas, a água da torneira é 100 vezes mais barata.

Além do custo, a comuna da capital destaca os controlos de qualidade rigorosos e regulares a que a água é submetida. “As águas distribuídas pela cidade do Luxemburgo são submetidas a controlos químicos e microbióticos efetuados nas fontes e reservatórios assim como na rede de distribuição”, vinca.

A autarquia alerta que “a água é o alimento mais regulamentado e melhor controlado no seio da União Europeia”. O Serviço das Águas da capital faz mais de 3.500 controlos por ano. Os detalhes das análises podem ser consultados em eaux.vdl.lu.

Artigo: Diana Alves | Foto: DR