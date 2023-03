O píncipe François nasceu na segunda-feira. É o segundo filho do casal grão-ducal herdeiro.

Família Grã-Ducal

Saiba como dar os parabéns a Guillaume e Stéphanie pelo nascimento do príncipe

Quem quiser dar os parabéns a Guillaume e Stéphanie pelo nascimento do príncipe François poderá fazê-lo a partir de hoje.



Há duas opções: assinar um livro presencialmente, no posto de guarda do Palácio Grão-Ducal, das 9h às 12h e das 13h às 17h, entre hoje e quinta-feira.

Se não puder deslocar-se ao local, pode optar por assinar um ‘livro digital’, disponível no site monarchie.lu.

Nasceu o segundo filho de Guillaume e Stéphanie. Vem juntar-se ao irmão, o príncipe Charles (na foto).

François Henri Luis Marie Guillaume nasceu na segunda-feira (27) na maternidade Grande-Duchesse-Charlotte, na capital do país. É o segundo filho do casal herdeiro. Mãe e bebé estão de saúde, de acordo com o anúncio feito ontem pela Corte.

Ainda não foram divulgadas fotos do mais recente elemento da família grã-ducal.

Artigo: Diana Alves | Foto: Sophie Margue