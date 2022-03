O Fundo Monetário Internacional frisou recentemente, que devido à crise atual, o Luxemburgo só deveria conceder uma indexação dos salários.

Atualidade em síntese 18 MAR 2022

Só uma indexação dos salários por ano? Parceiros sociais reúnem-se na terça-feira

O Fundo Monetário Internacional frisou recentemente, que devido à crise atual, o Luxemburgo só deveria conceder uma indexação dos salários.

Governo, sindicatos e patronato vão reunir-se na chamada “tripartida” na próxima terça-feira. Uma informação avançada pela rádio estatal 100,7. O objetivo é encontrar soluções para enfrentar o aumento dos preços da energia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, decidiu na semana passada convocar uma reunião do Comité de coordenação tripartida devido à atual forte pressão inflacionista, que tem trazido aumentos recorde nos preços da energia.

Um ajustamento da indexação dos salários vai ser um dos temas principais que vai estar em cima da mesa. O Fundo Monetário Internacional frisou recentemente, que devido à crise atual, o Luxemburgo só deveria conceder uma indexação dos salários, ao mesmo tempo que cria mais apoios financeiros para as pessoas mais vulneráveis. Uma posição apoiada pela Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL). Já a central sindical OGBL opõe-se categoricamente que se manipule a indexação, sublinhando que se isso acontecer, o Governo estaria a ultrapassar a linha vermelha.

A inflação deverá ser outro ponto abordado pelos parceiros sociais. Note-se que a inflação situa-se atualmente em 5,5%, sendo que poderá acentuar-se devido à guerra na Ucrânia.

O Governo luxemburguês já anunciou um pacote de 75 milhões de euros para fazer frente à escalada dos preços da energia, impulsionada também pela invasão militar russa da Ucrânia.

O objetivo é ajudar as famílias mais necessitadas. Entre as medidas está a atribuição de um subsídio de energia para além do "subsídio de vida cara" (AVC, na sigla francesa), este último que já teve um aumento a partir de janeiro de 2022.

Cerca de 60% dos refugiados ucranianos que chegam ao Luxemburgo são mulheres

Cerca de 60% dos refugiados oriundos da Ucrânia e que chegam ao Luxemburgo são mulheres e um terço crianças. Uma informação avançada pelo ministro da Imigração, Jean Asselborn, em comissão parlamentar.

Segundo o ministro, a prioridade atualmente passa por encontrar soluções para albergar as pessoas recém-chegadas, tendo em mente que não se sabe quantas pessoas vão chegar ao país a curto prazo.

Jean Asselborn acrescenta que prefere as estruturas de acolhimento que permitem acolher um grande número de refugiados, garantindo assim o enquadramento medical, sanitário e psicológico.

Os deputados questionaram o responsável pela pasta da Imigração sobre o que acontece com essas pessoas algumas semanas após a sua chegada. Asselborn não deu uma resposta concreta, frisando que os ministros da Família e da Educação “estão a fazer o que podem para paliar as necessidades das pessoas que chegam ao Grão-Ducado”.

O Luxemburgo recebeu até agora à volta de 3.000 pedidos de proteção temporária de refugiados ucranianos.

Todos os requerentes de proteção internacional têm direito a 200 euros por mês e por pessoa, independentemente se estão numa estrutura do Estado ou numa família de acolhimento.

O estatuto de proteção temporária é concedido aos refugiados ucranianos em toda a Europa. Aqueles que têm este estatuto estão autorizados a trabalhar no Luxemburgo. As crianças terão acesso ao sistema de ensino luxemburguês.

Luxemburgo sai mais uma vez à rua pela Ucrânia

Desde o início da guerra na Ucrânia, a população do Luxemburgo tem saído à rua numa mobilização pela paz.

Este sábado não foge à regra. A associação Lukraine lança o convite a uma manifestação contra a guerra sob o mote “Parem o Putin – Parem a guerra”.

A marcha parte às 14h da gare da Cidade do Luxemburgo, estando prevista a chegada à place d’Armes por volta das 17h.

Centenas de pessoas têm-se reunido semanalmente na Cidade do Luxemburgo para mostrar o seu apoio ao povo ucraniano.

Ucrânia: Mísseis russos atingem fábrica perto do aeroporto de Lviv

As autoridades ucranianas disseram hoje que as forças russas atingiram com mísseis uma fábrica perto do aeroporto de Lviv, no oeste do país, parte da rota mais usada pelos refugiados que fogem para a Polónia.

O autarca de Lviv, Andriy Sadovyi, disse na plataforma Telegram que vários mísseis atingiram uma fábrica usada na manutenção de aeronaves militares e danificaram uma instalação de reparação de autocarros.

A fábrica tinha suspendido operações antes do ataque e não foi registado qualquer ferido ou vítima mortal, avançou.

O comando ocidental da Força Aérea ucraniana disse na rede social Facebook que as forças russas lançaram seis mísseis, com destino a Lviv, a partir do mar Negro, mas que dois dos mísseis foram abatidos.

Luxemburgo tem reservas petrolíferas suficientes

O Luxemburgo tem "reservas petrolíferas suficientes" para responder às necessidades de consumo energético, garante o Ministério da Energia.

O Ministério da Energia confirmou existirem "reservas petrolíferas suficientes para pelo menos oito dias" armazenadas em Bertrange e Mertert, existindo o equivalente a 37 dias de reservas armazenados "na região" e "essencialmente na Bélgica".

No entanto, a 3 de março, a Agência Internacional de Energia (AIE) adotou um plano "coordenado" para a retirada das reservas de petróleo de emergência e o Luxemburgo participou nesta operação.

Na Câmara dos Deputados, Paul Galles, do CSV, lembrou que a guerra pôs em causa o sistema e a segurança energéticas do país, pela dependência face à Rússia e expôs os números "41% do gás, 26% do petróleo bruto e 46% do carvão".

O ministro da Energia, Claude Turmes, garantiu que a segurança do abastecimento é uma prioridade para o Governo e que existe um plano, que passa pelo acelerar das 50 medidas relacionadas com a energia e o combate às alterações climáticas, que apontam para o recurso a fontes de energia limpas.

Governo luxemburguês desaconselha viagens para a Rússia

O Governo recomenda "fortemente" aos residentes no Luxemburgo que não viajem para a Rússia e que caso estejam neste país fiquem atentos às disponibilidades das rotas comerciais.

Num comunicado publicado esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus refere que no contexto atual, de invasão da Rússia à Ucrânia, as ligações aéreas com a federação russa são fortemente afetadas.

O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus recomenda ainda aos cidadãos luxemburgueses que estão atualmente na Rússia que sejam "extra vigilantes" e que não se envolvam em manifestações.

Multibanco assaltado em Bascharage

Foi assaltada mais uma caixa multibanco no Luxemburgo, desta vez em Bascharage, na avenida do Luxemburgo, junto de um grande centro comercial.

O assalto aconteceu esta madrugada por volta das 2:45. Segundo as autoridades policiais, os indivíduos colocaram explosivos, o que provocou um incêndio. Ninguém ficou ferido.

Os assaltantes conseguiram fugir, sendo que está agora em curso uma investigação. Segundo a polícia, os assaltantes terão fugido a bordo de um automóvel de marca Alfa Romeo Giuletta e de cor branca.

Qualquer informação deve ser comunicada às autoridades policiais (113).

Universidade do Luxemburgo organiza jornada de portas abertas este sábado

A Universidade do Luxemburgo organiza este sábado, 19 de março, uma jornada de portas abertas, em Esch-Belval.

Os futuros alunos terão a oportunidade de conhecer os programas de estudo da universidade, as possibilidades de intercâmbios internacionais, as instalações do campus universitário, o alojamento estudantil e os serviços de apoio ao estudante.

Os interessados podem participar em visitas guiadas e obter respostas sobre o processo de candidatura e a outras questões.

As instalações de Esch-Belval vão estar abertas ao público entre as 9h e as 17h, neste sábado.

As visitas decorrem sobre as regras sanitárias em vigor. Mais informações no site www.opdenday.uni.lu.

