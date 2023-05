O Luxemburgo tem cerca de 479 mil trabalhadores. Desse total, apenas 124 mil são luxemburgueses.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 02 MAI 2023

Só um em cada quatro trabalhadores é luxemburguês

O Luxemburgo tem cerca de 479 mil trabalhadores. Desse total, apenas 124 mil são luxemburgueses.

Um em cada quatro trabalhadores, revela o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) no âmbito do Dia do Trabalhador que se assinalou esta segunda-feira.

O documento, com dados do último trimestre de 2022, refere que 255 mil trabalhadores vivem no Luxemburgo e 224 mil são transfronteiriços (47%), sendo metade destes provenientes da França, com 121 mil, outros 52 mil da Alemanha e 51 mil da Bélgica.

Os números do Statec dão ainda conta de que 59% são homens, contra 41% de mulheres. Entre os residentes, 31% das mulheres trabalham a tempo parcial, contra apenas 7% dos homens. Um em cada três assalariados trabalha em regime de teletrabalho, tendo esta proporção permanecido estável após a pandemia da 'covid'.

Sem surpresas, as competências digitais continuam a ser consideradas as mais importantes no mercado de trabalho luxemburguês.

Dia do Trabalhador. "O 1° de Maio não obedece às fronteiras nacionais"

A presidente da OGBL destacou, por ocasião do Dia do Trabalhador, a importância dos trabalhadores transfronteiriços na economia nacional, particularmente num momento em que se verifica uma escassez generalizada de mão de obra. Nora Back apelou a uma maior igualdade de direitos entre trabalhadores luxemburgueses e transfronteiriços.

Patrick Dury, presidente da LCGB, congratulou-se com a participação do sindicato na negociação de "três acordos tripartidos em apenas um ano", que permitem "apoiar concretamente as pessoas e garantem o emprego".

No seu discurso do 1° de Maio, o dirigente sindical salientou a importância do "diálogo social funcional com as empresas e com base no 'index'" e alertou para a necessidade da continuidade das lutas sindicais.

Proibição da mendicidade. Mendigos sentem-se injustiçados, diz associação

Um mês depois, ainda custa a acreditar. A Rádio Latina falou com a diretora da Stëmm vun der Strooss, associação que ajuda pessoas carenciadas, sobre a decisão da comuna da cidade do Luxemburgo de proibir a mendicidade. Alexandra Oxacelay continua chocada com a medida e encara-a como uma forma de criminalizar a pobreza.

Alexandra Oxacelay explica: a decisão da autarquia afeta todos os mendigos, quer pertençam a grupos de crime organizado ou não.

Para a diretora da Stëmm vun der Strooss, se as autoridades querem fazer alguma coisa contra a pobreza, devem apoiar as associações que trabalham no terreno e dar-lhes mais meios para agir. Oiça aqui as declarações.

Comunais 2023. Voto é obrigatório para (quase) todos os inscritos

Dentro de menos de dois meses, luxemburgueses e não-luxemburgueses serão chamados a votar nas eleições comunais. E, nunca é demais lembrar: o voto é obrigatório para todos os inscritos. Ou quase todos.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

A lei em vigor estipula apenas duas exceções à regra. Trata-se dos eleitores com mais de 75 anos de idade e dos eleitores que, momento do escrutínio, estão a morar numa comuna diferente daquela onde são chamados a votar.

Todos eleitores podem votar por correspondência. Para isso, têm contudo de fazer o pedido. Os eleitores que queiram votar antecipadamente a partir do território nacional, têm de fazer o pedido o mais tardar até ao dia 17 de maio. Se tencionarem votar a partir do estrangeiro, o pedido tem de ser feito até ao final desta terça-feira, 2 de maio, presencialmente na comuna de residência ou à distância, através do portal MyGuichet.lu.



Incêndio em Oberfeulen causa dois feridos

Um incêndio em Oberfeulen causou na segunda-feira dois feridos. De acordo com a RTL, as chamas deflagraram pouco depois das 17h numa exploração agrícola, na route de Colmar-Berg.

No local, estiveram polícia e bombeiros, sendo que por volta das 19h a operação ainda não tinha terminado. O canal luxemburguês escreve também que duas pessoas ficaram intoxicadas e foram transportadas para o hospital.

Meteorologia. Abril foi frio e chuvoso

“Abril, águas mil”. Um ditado popular que este ano ilustra bem o tempo que se fez sentir no passado mês de abril, no Luxemburgo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, chovei mais 21% em abril do que em média na última década (entre 1991 e 2020).

Além de chuvoso, abril foi também frio. Os termómetros apontaram em média 8 graus, ou seja, menos 1,6 graus do que na média nos anos anteriores. Mas não foi o abril mais frio que o Grão-Ducado registou. Esse recorde pertence a abril de 1986, ano que teve uma média de 5,1 graus.

Mais de 100 polícias feridos e quase 300 detenções nas manifestações em França

Mais de uma centena de polícias ficaram ontem feridos nos confrontos com manifestantes em França, nas manifestações do Dia do Trabalhador, que levaram à detenção de 291 pessoas.

Dos 108 polícias feridos nas manifestações do Dia Internacional do Trabalhador, e contra o aumento da idade da reforma, um apresentava queimaduras graves, segundo um balanço.

Os principais incidentes ocorreram nas cidades de Nantes, Lyon e Angers, mas também na capital, Paris, onde grupos de manifestantes partiram vitrinas de lojas e bancos, incendiaram contentores de lixo, mobiliário urbano e um prédio em construção perto da Praça da Nação.

EUA dizem que morreram 20 mil soldados russos desde dezembro

Os Estados Unidos informam que o número de soldados russos mortos na Ucrânia desde dezembro ronda os 20 mil, metade dos quais eram mercenários contratados pelo grupo paramilitar Wagner, e os feridos ultrapassam os 80 mil.

Há meses que os EUA dizem que o grupo Wagner está a recrutar presos russos, incluindo alguns com doenças graves e outros problemas de saúde que os tornam mais frágeis no campo de batalha.

A divulgação destes dados surge no dia a seguir ao líder do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, ter afirmado que apenas 94 soldados perderam a vida.

Andebol. Portugal vence Luxemburgo no apuramento para o Euro2024

A seleção de andebol de Portugal recebeu e venceu o Luxemburgo por 36-18, no domingo em Coimbra, no último dos seis jogos do grupo 1 de apuramento para o campeonato europeu de 2024.

Com seis vitórias em seis jogos, Portugal já estava apurado para o europeu. Já o Luxemburgo somou a sexta derrota e ficou em quarto e último lugar do grupo, ainda atrás da Macedónia do Norte (2°) e da Turquia (3°).

O Euro2024 vai ter lugar na Alemanha, de 10 a 28 de janeiro do próximo ano.

Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador na Arábia Saudita em abril

O português Nuno Espírito Santo, que comanda o Al-Ittihad, líder da Liga de futebol da Arábia Saudita, venceu pela segunda vez consecutiva o prémio de melhor treinador do mês.

A seis jornadas do final, o Al-Ittihad lidera a Liga saudita com 59 pontos em 24 encontros, mais três pontos do que o segundo classificado, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo - que tem mais um jogo disputado -, somando já seis vitórias consecutivas na competição.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Chris Karaba