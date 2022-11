A Cidade do Luxemburgo tem apenas seis mil estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais. Um número muito baixo comparando com o potencial de 80 mil votantes estrangeiros na capital.

Capital. Só seis mil estrangeiros estão inscritos para votar nas comunais

A Cidade do Luxemburgo tem apenas seis mil estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais. Um número muito baixo comparando com o potencial de 80 mil votantes estrangeiros na capital.

O vereador da capital responsável pela Integração, Maurice Bauer, reconhece o deficit democrático e disse à Rádio Latina que há, por isso, muito trabalho a fazer.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

As eleições comunais vão decorrer no dia 11 de junho de 2023. A cláusula de residência de cinco anos no país foi abolida e qualquer residente estrangeiro maior de idade pode inscrever-se já a partir de hoje, e até 55 dias antes das eleições. Pode inscrever-se presencialmente na sua comuna ou pela internet, no site MyGuichet.lu.

A Cidade do Luxemburgo tem 128.514 habitantes, segundo os números registados até 31 de dezembro de 2021. Cerca de 71% da população da capital e cidade mais populosa do Grão-Ducado é estrangeira (90.715 pessoas) e os restantes 29% (37.799) são luxemburgueses.

Henrique de Burgo