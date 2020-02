A taxa de casamentos no Luxemburgo é de 3,1% por mil habitantes.

São Valentim. No Luxemburgo casa-se pouco

O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) onde há menos casamentos.

Dados do Eurostat, divulgados no Dia de São Valentim que se assinala hoje, colocam o Grão-Ducado no primeiro lugar do pódio dos países do bloco comunitário onde menos se casa. A taxa de casamentos no Luxemburgo é de 3,1% por mil habitantes.

Em segunda posição surge Itália, com uma uma taxa de 3,2% [por mil habitantes].

Portugal fecha o pódio dos países menos casamenteiros, com uma percentagem de 3,4%.

Os dados do gabinete europeu de estatísticas, referentes a 2018, mostram que a média comunitária é de 4,4%. Média que é superada em Chipre, país da UE onde mais se casa (com uma taxa de 7,8% por mil habitantes), seguido de perto pela Roménia (7,4%) e Lituânia (7%).

Ainda de acordo com o Eurostat, no Luxemburgo casa-se em média aos 39,4 anos de idade.

Susy Martins