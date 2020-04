Mais um momento exclusivo da Latina!

Radio Latina 1

Sónia Tavares dos Gift deixa uma mensagem, no Regresso a Casa

Mais um momento exclusivo da Latina!

"THE SHOW MUST GO ON"... e por isso trago-lhe mais um exclusivo Rádio Latina, para o Regresso a Casa, às 19h10, com Raquel Barreira.

Durante esta "estadia" em casa...em formato tele-trabalho, a Raquel Barreira lembrou-se de contacar Sónia Tavares, da banda portuguesa, Gift! E foi um prazer enorme receber de volta, ainda que curto e apenas em versão áudio, um miminho da parte da cantora, para a Rádio Latina!





AUDIO COM MENSAGEM

Março de 2019 marcou o regresso dos The Gift com um novo disco de seu nome "Verão"

No verão de 2019 o preto e branco da "Primavera" deu lugar ao azul escuro.

Neste verão o preto e branco da ausência de cor deu lugar ao vazio de uma sala de estar com luz do sol, ameno, sossegado, impulsivo... Deu lugar ao calor visto desde dentro. Inspira a reflexão.

Neste Verão correu apenas uma brisa. Uma suave brisa.

Este foi o mote para o novo disco que trouxe ecos de uma "Primavera" bem vivida e de uma passagem inspiradora por um "Altar" emblemático.

"Verão" marcou também o regresso da colaboração entre os The Gift e o reconhecido produtor Brian Eno que juntos construíram este novo disco.

Rádio Latina, 101.2 - 103.1 - 91.7 FM

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.