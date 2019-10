Após a longa recuperação do grave acidente que sofreu há oito anos com a explosão do apartamento, a atriz não voltou a ter trabalho na televisão nem sorte no amor.

Radio Latina 3 min.

Sónia Brazão: "Andei à procura do homem da minha vida, mas nada"

Após a longa recuperação do grave acidente que sofreu há oito anos com a explosão do apartamento, a atriz não voltou a ter trabalho na televisão nem sorte no amor.

Há oito anos, uma explosão de gás no seu apartamento em Algés, deixou Sónia Brazão em risco de vida. A atriz sobreviveu mas a sua vida nunca mais foi a mesma.

Após uma longa recuperação tentou voltar à televisão mas sem sucesso. Na última sexta-feira, Sónia Brazão apareceu no pequeno ecrã. Foi à "casa" da Cristina Ferreira, na SIC onde contou que decidiu recolher-se dos holofotes da fama e optar por um novo caminho profissional, menos mediático.

"Eu sou feliz. Só que escolhi um caminho diferente", garantiu a atriz de 44 anos no programa de Cristina Ferreira.

"Tem sido uma grande aprendizagem e tem sido bom para mim lidar com outras pessoas, trilhar outros caminhos, descobrir que sou capaz de fazer outras coisas que tinha pensado na minha vida", explicou.

Sónia Brazão não abandonou por completo a representação, simplesmente mudou as suas prioridades: "Agora faço arte quando me apetece, com quem gosto e quando é possível".

Atualmente, está a dar aulas de representação e a trabalhar em part-time como administrativa, tendo recentemente estreado a peça de teatro 'Procuro Homem, Marido Já Tive', uma comédia que a fez voltar ao palco, na companhia das atrizes Paula Macedo e Marisa Carvalho, sob a encenação de Celso Cleto.

Questionada por Cristina Ferreira sobre as notícias recentes que davam conta de que estaria a trabalhar como vendedora ambulante, vendendo aparelhos médicos, Sónia Brazão negou que isso seja verdade.

Já sobre as saudades da televisão, da qual está praticamente afastada desde 2011, depois de quase ter perdido a vida e ficado ferida com gravidade na explosão em sua casa, a atriz admite que existe "sempre um bichinho", mas ressalva que está a apreciar "muito esta fase de paz".

O carinho do público

Desde esse trágico incidente que a atriz viu o seu nome envolvido em várias polémicas, algumas amplamente tratadas na imprensa portuguesa e contestadas por Sónia Brazão, que confessou a Cristina Ferreira que, apesar disso, teve sempre o público do seu lado.

"Os portugueses têm uma alma muito boa. Nem imaginas, os convites de emprego que eu tive", disse à apresentadora da SIC, sem entrar em mais detalhes.

A aproximação da mãe

A entrevista percorreu também outras facetas, mais pessoais da vida da atriz, que atualmente vive com a mãe e as sobrinhas. Após a explosão, e com a casa destruída e processos em tribunal devido aos estragos provocados também nos apartamentos vizinhos, Sónia Brazão contou com o apoio da família mais chegada e essa circunstância acabou por fortalecer o relacionamento com a sua progenitora.

"A ida para casa da minha mãe foi por extrema necessidade também (...) Estranhei ao princípio", começou por confessar, mas admitiu que agora as duas estão mais ligadas, um laço que se reforçou sobretudo depois da morte do seu pai, de quem era mais próxima. "Aos poucos reencontrámo-nos. A minha mãe virou mãe e pai, é uma mulher guerreira que eu admiro muito", elogiou a atriz.

Vida amorosa

Na parte final da entrevista, Cláudio Ramos juntou-se à conversa para um momento mais descontraído, em que o mote do diálogo foi a vida amorosa da atriz, que perante as questões e insistência do apresentador acabou por confirmar que está solteira, dando a entender que também aí os últimos anos têm sido um processo de reaprendizagem.

"Andei à procura do homem da minha vida, mas nada. Foi um processo complicado, a minha recuperação e a minha aceitação. Vai devagarinho", concluiu Sónia Brazão.

Ana Tomás