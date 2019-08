O momento serviu para desafiar as leis anti-LGBT+ que estão em vigor no país.

Rússia. Membros do grupo Rammstein beijam-se em palco

Os guitarristas Paul Landers e Richard Kruspe deram um beijo enquanto tocavam a música "Aüslander", num concerto no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Logo depois, a banda alemã de heavy metal colocou a fotografia do momento no perfil do Instagram com a legenda "Rússia, amamos-te!".

O beijo surge como um ato destinado a lei anti-LGBT+ do país. Adotada em 2013, esta lei de propaganda proíbe material que "distorce a ideia do igual valor social das relações sexuais tradicionais e não convencionais". Ou seja, a expressão pública de qualquer tipo opção sexual ou liberdade de género é ilegal. Esta foi logo condenada pela Anistia Internacional e pela Human Rights Watch.

A 21 de julho, Yelena Grigoryeva, uma conhecida ativista LGBT+, foi encontrada morta em São Petersburgo. A polícia confirmou que a mulher de 41 anos foi esfaqueada e estrangulada. Familiares e amigos garantiram que Grigoryeva já tinha recebido ameaças de morte porque participava em muitas campanhas pelos direitos humanos na Rússia.



