Rui Patrício celebrou com a família o regresso a Alvalade

Vejas as imagens do guarda-redes com a mulher e o pequeno Pedro, no estádio e as mensagens emotivas da mulher e do jogador sobre este retorno a "casa".

Vera Ribeiro, mulher do guarda-redes da seleção portuguesa, Rui Patrício, não escondeu a emoção do casal, no jogo da passada sexta-feira, 11 de outubro, contra o Luxemburgo.

A partida marcou o regresso do atleta ao clube, depois da sua saída do Sporting, a seguir ao mundial de 2018.

O jogador e a mulher Vera com o filho Pedro, de três anos.

Atualmente, Rui Patrício é guarda-redes do clube inglês Wolverhampton. Na sua página de Facebook, a psicóloga partilhou fotos com o marido e com o filho, Pedro, de três anos, e deixou uma mensagem comovida sobre este retorno ao estádio a que chama de "casa", o Estádio José Alvalade.

O beijo carinhoso do pai Rui.

"Abraçar-nos os três"

"Nem sei por onde começar... Um misto tão grande de sentimentos por regressarmos a casa ...", começou por escrever Vera Ribeiro. A mulher do guarda-redes conta que, desde que chegou ao estacionamento da estrutura leonina foram muitas as memórias evocadas.

"Desde que cheguei ao estacionamento do estádio até me sentar na cadeira para ver o jogo revivi tantos momentos bons que passámos, a mística deste lugar é incrível... sim porque guardo comigo o que levo de bom porque é isso que importa! No final, pudermos abraçar-nos os três, um sentimento único de quem sabe, e sente o que é ser desta casa." O casal, ainda têm outra filha, Vera que irá celebrar o segundo aniversário no próximo dia 19.

Também Rui Patrício usou a sua página de Instagram para falar do que sentiu por voltar a pisar o relvado do estádio daquele que foi o seu clube.

"Um regresso carregado de muito sentimento... Um regresso singular que só o meu íntimo entende… A minha casa, a nossa casa…", escreveu.

No jogo da passada sexta-feira, a contar para o apuramento direto para o Campeonato Europeu de 2020, Portugal venceu o Luxemburgo por 3-0, com golos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes.