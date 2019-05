Benfica sagrou-se campeão nacional pela 37º vez este fim de semana.

Rúben Dias e a namorada, as estrelas da noite benfiquista

A corrida da cantora April Ivy para os braços do namorado Rúben Dias foi um dos momentos que marcaram a noite em que o Benfica se sangrou campeão nacional pela 37º vez. Mas houve mais famílias de jogadores e famosos a celebrar a vitória encarnada.

Após o apito final do jogo na Luz, do passado sábado dia 18, em que o Benfica derrotou o Santa Clara por 4-1, a emoção tomou conta do estádio benfiquista. O clube encarnado conquistava assim o seu 37º título no campeonato nacional. À festa nas bancadas sucedia a festa no relvado com os familiares dos jogadores a invadirem o campo. Foi assim que a cantora April Ivy, de 19 anos, correu para o campo, como se vê no vídeo (mover a seta para a direita), para saltar para o colo do namorado, Rúben Dias, de 21 anos, e o beijar, não escondendo a sua felicidade. Esta manifestação de amor é um dos momentos fortes da festa do título encarnado.

Os futebolistas Pizzi e João Félix também posaram com as respetivas famílias em campo e partilharam as imagens nas redes sociais. Pizzi, de 30 anos, posou com a mulher Maria Barros e o filho mais velho Afonso, três anos.



Já João Félix, de 19 anos, fez questão que o irmão, Hugo Félix e os pais, Carlos Sequeira e Carla Félix, se juntassem a ele na foto com a taça. "Família campeã", escreveu na sua conta no Instagram.

Também muitas personalidades benfiquistas portuguesas partilharam a sua felicidade pelo 37° campeonato dos encarnados nas redes sociais. Foi o caso da atriz Cláudia Vieira e do namorado João Alves. O casal assistiu ao jogo no estádio da Luz e partilhou uma foto dos dois no Instagram, algo raro. "Felizes", escreveu a atriz benfiquista.

Os atores Ricardo Pereira e Paula Lobo Antunes também não esconderam a sua felicidade nas redes sociais.