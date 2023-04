Rua de Estrasburgo vai ter mais árvores, mais esplanadas e menos carros

Uma das ruas mais movimentadas da cidade do Luxemburgo vai ‘mudar de visual’. Trata-se da rua de Estrasburgo, no bairro da gare, para a qual a autarquia tem um grande projeto de reordenamento. De acordo com a City, a revista oficial da cidade, o projeto ambiciona tornar artéria mais atrativa e segura.

Uma das ruas mais movimentadas da cidade do Luxemburgo vai ‘mudar de visual’. Trata-se da rua de Estrasburgo, no bairro da gare, para a qual a autarquia tem um grande projeto de reordenamento. De acordo com a City, a revista oficial da cidade, o projeto ambiciona tornar artéria mais atrativa e segura.

Um dos objetivos é que, “progressivamente, o carro dê lugar aos restantes utentes do espaço urbano”. Assim, será criada uma “zona partilhada” no troço entre a Avenida da Liberdade e a rua du Fort Wedell. “Esta superfície única, sem passeios, será acessível a todos e facilitará o acesso às lojas e restaurantes da rua”, indica a revista.

Para a segurança dos peões, os automobilistas serão encorajados a abrandar nas intersecções. Muitos dos lugares de estacionamento darão lugar a esplanadas, de modo a tornar a rua mais “calorosa”, diz a autarquia, acrescentando que os estabelecimentos interessados num desses espaços devem fazer o pedido. Mais luminosidade é outro dos objetivos, estando prevista a plantação de árvores e calçada mais clara.

O projeto de reordenamento da rua de Estrasburgo será realizado por fases até ao final de 2024 para não interferir com a atividade comercial da zona. A rua vai estar sempre aberta aos peões, mas a circulação será proibida, exceto para fornecedores, moradores e serviços de emergência.

Para que os cidadãos continuem a frequentar as lojas e estabelecimentos comerciais da rua de Estrasburgo, a autarquia lembra que os utilizadores dos parques de estacionamento Fort Neipperg e Fort Wedell beneficiam de duas horas de estacionamento gratuito, de domingo a sexta-feira, e de quatro horas ao sábado durante todo o período de obras.

Diana Alves

