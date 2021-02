"Heartleaves" é o primeiro EP de Rozeen e foi apresentado na Radio Latina.

"Rozeen"...entre as palavras e a melodia

Zofia Branicka é cantora, compositora, pianista e, também, a mentora do projeto musical "Rozeen" que apresentou, recentemente, na Radio Latina. Como "cartão de visita" escolheu "Heartleaves", o single que dá nome ao seu primeiro EP e que pode ouvir abaixo:

A artista luxemburguesa, de origem polaca, apresenta-se com um universo musical que flutua entre a música pop, soul, folk e rock, com o piano e a voz melodiosa de "Rozeen" a dar "vida" a temas envolventes, como "Heartleaves" e mais ritmados como "Mind Roads".

"Rozeen" foi convidada do espaço entrevista/showcase na Radio Latina. Um momento musical que pode recordar abaixo:





"Rozeen" aguarda ansiosamente o "reencontro" com o público para paratilhar, ao vivo, as suas composições "carregadas" de sentimento e sensibilidade artística. Até lá, siga a atualidade da artista no site oficial, no facebook, no instagram e no seu canal youtube.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

