Destacamos algumas bandas e artistas internacionais que já têm concerto marcado no país, entre uma agenda musical que se revela particularmente preenchida até ao final do ano

Radio Latina 4 min.

Rota internacional. Os nomes da pop e do rock mundial que vão atuar no Luxemburgo

Destacamos algumas bandas e artistas internacionais que já têm concerto marcado no país, entre uma agenda musical que se revela particularmente preenchida até ao final do ano

32,90 Além dos espetáculos de artistas portugueses marcados para 2020 no Luxemburgo, também há boas notícias para quem quer ver cantores e bandas internacionais no Grão-Ducado ao longo destes 12 meses.

Apesar de o ano estar só a começar, a quantidade e diversidade das atuações já confirmadas fazem adivinhar uma agenda preenchida nos próximos tempos.

Este primeiro mês do ano traz, por exemplo, o regresso ao país dos britânicos Two Door Cinema Club, já na sexta-feira, 24 de janeiro, no espaço den Atelier. As portas abrem às 19h e os bilhetes custam 35,10€.

Já no dia 29 é a vez de Mika se apresentar na Rockhal. O autor de 'Grace Kelly' sobe ao palco a partir das 19h e os ingressos têm o valor de 46,10€.

No mês de fevereiro, destacam-se as atuações de James Arthur, no dia 7, no den Atelier, e com concerto já esgotado, e dos Stereophonics. O grupo originário do País de Gales, particularmente popular nos anos 1990, no auge da chamada "britpop", atua na Rockhal, no dia 11 desse mês, e os bilhetes custam 50,50€. AS portas abrem às 19h. Na bagagem os Stereophonics trazem um novo disco, intitulado 'Kind'.

No mesmo espaço atua também, mas a 5 de março, o cantor britânico James Blunt, autor do mega-sucesso 'You’re Beautiful’. Blunt vem apresentar as novas canções do seu mais recente trabalho, 'Once Upon A Mind’, mas no alinhamento do concerto não deverão faltar êxitos mais antigos.

Os preços dos bilhetes variam entre os 59,30€ e os 76,90€. As portas do recinto abrem às 18h.

Metronomy, Cigarrettes After Sex ou The White Chapel são alguns dos nomes que se apresentam ao vivo no Grão-Ducado em abril.

Os primeiros têm encontro marcado com o público luxemburguês no dia 5 desse mês, enquanto os segundos se apresentam com um intervalo de três dias, a 8. Os dois grupos atuam no den Atelier e em ambos os casos as portas abrem às 19h.

Os bilhetes para o espetáculo do grupo britânico de eletro-pop custam 37,30€. Para o concerto dos nova-iorquinos Cigarretes After Sex, os ingressos têm o valor de 32,90€.

Para quem gosta de sons mais pesados, os The White Chapel atuam na Kulturfabrik a 22 de abril, a partir das 19h. Os bilhetes custam 29,60€.

Em maio, o destaque vai para a banda de punk rock canadiana Billy Talent, que se apresenta no dia 26, na Luxexpo The Box, a partir das 19h. Os ingressos têm o preço único de 40,60€.

No mês seguinte, junho, é a vez de subirem aos palcos luxemburgueses veteranos como John Butler (dia 3, no den Atelier, às 19h, bilhetes a 36,20€), Einstürzende Neubauten (dia 9, no den Atelier, às 19h, bilhetes a 43,90€) ou Offspring (dia 9, na Rockhal, pelas 19h, bilhetes a 52,70€) .

No dia 30 do mesmo mês atuam ainda os The Lumineers. O grupo indie folk americano apresenta-se na Neumünster Abbey, às 19h. O preço da entrada é de 45€.

Já com o verão instalado, julho tem como grande destaque o espetáculo, já esgotado, dos Snow Patrol, no dia 8.

Nesse mês também Dido e Woodkid passam pelo Grão-Ducado. A cantora britânica atua a 1 de julho, a partir das 19h, na Neumünster Abbey. Os bilhetes custam 67 €.

O mesmo espaço acolhe, também a partir das 19h, o espetáculo de Woodkid, no dia 5 desse mês. Para este concerto os ingressos custam 54,90€.

Para setembro está marcado o concerto dos Hollywood Vampire, a banda que junta o ator Johnny Depp, Joe Perry (Aerosmith) e Alice Cooper.

O coletivo apresenta-se no dia 8, na Rockhal, a partir das 19h, e os ingressos custam entre 70,30€ e 1.717 € - um pacote vip, que dá direito a um meet& greet com a banda, fotos autografas e merchandising exclusivo.

A atuação destas três figuras lendárias americanas servirá como uma espécie de aquecimento para o espetáculo de uma outra lenda, desta feita do rock: os veteranos Deep Purple.

A banda de 'Smoke on The Water' atua no Luxemburgo logo no mês a seguir, em outubro. O concerto está marcado para a Rockhal (a partir das 19h) e os bilhetes custam entre 59,30€ e 73,60€.

Por fim, os Texas e os Nightwish marcam a agenda de novembro, com espetáculos agendados, respetivamente, para 24 e 29 desse mês, ambos na Rockhal.

Os ingressos para o concerto dos Texas, que começa a partir das 19h, custam 46,10€. Para os Nightwish o valor varia entre os 51,60€ e os 62,20€ e as portas do recinto abrem às 18h.