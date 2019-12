Rosalía e Emma Watson entre as 'julietas' do novo calendário Pirelli

As atrizes Claire Foy e Kirsten Stewart também figuram nesta edição do mais famoso calendário do mundo, dedicada à personagem de Shakespeare. Veja as imagens.

O novo calendário Pirelli já foi divulgado e conta com a participação de Rosalía e de várias atrizes como Emma Watson, Kirsten Stewart e Claire Foy ou a modelo transgénero Yndia Moore.

A edição de 2020 do mais famoso calendário do mundo, que anualmente reúne várias personalidades femininas de renome, é inspirada na personagem da história "Romeu e Julieta", de William Shakespeare.



"Procurando Julieta" é a temática escolhida pelo fotógrafo italiano Paolo Roversi, que se inspirou na conhecida peça do dramaturgo inglês para procurar a sua Julieta.

No projeto, que teve ensaios fotográficos em Verona - localidade italiana onde decorre a ação de "Romeu e Julieta" - e Paris, cada personalidade convidada interpreta uma versão daquilo que Julieta significa para si.

Se para Emma Watson ela representa "um paradoxo", tendo "uma inocência que lhe dá força e sabedoria", para Rosalía ela é conhecimento e amor. "Conhecemos na medida em que amamos", sintetiza a cantora espanhola na legenda que acompanha a imagem partilhada no Instagram da marca de pneus que dá nome ao calendário.





Já em Kirsten Stewart (na imagem acima) Julieta é a encarnação da transição da "rapariga inocente" para a "rebelde, [para] a mulher poderosa".

A Pirelli começou a criar calendários, para oferecer aos seus clientes, na década de 1960. Inicialmente, incluíam imagens de mulheres com pouca roupa, mas evoluíram e hoje são uma referência na moda e na arte, associando os ensaios artísticos a temáticas diferentes todos os anos, que vão acompanhando e refletindo a evolução da mulher e da sociedade.

Veja, na galeria abaixo, algumas das fotografias do calendário Pirelli de 2020.

