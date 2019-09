A atriz e Diogo Amaral anunciaram a sua separação há 15 dias. O bebé Oliver tem três meses e a atriz agradece todo o apoio.

Radio Latina 2 min.

Rosa tem ajudado Jessica Athayde a cuidar do filho depois da separação

A atriz e Diogo Amaral anunciaram a sua separação há 15 dias. O bebé Oliver tem três meses e a atriz agradece todo o apoio.

Esta é Rosa e é a ela que Jessica Athayde dedicou uma mensagem na sua conta de instagram a agradecer toda a ajuda que tem dado à atriz a tratar do seu filho Oliver de três meses.

Sobretudo agora que ela e o ator Diogo Amaral, pai do bebé, se separaram.



O anúncio da separação do casal foi feito pelos dois atores nas suas contas nas redes sociais, apanhando todos de surpresa. "Apesar de hoje eu e a Jessica já não estarmos juntos continuamos comprometidos com aquele que é sempre a maior expressão do Amor, o nosso Oliver", escreveu o ator na sua conta do instagram.

O agradecimento a Rosa



O agradecimento emocionado de Jessica Athayde a Rosa foi escrito há um dia e já conta com mais de 100 mil visualizações que continuam a aumentar e a comentar, já vai em mais de dois mil comentários.

Na mensagem que acompanha a fotografia de Rosa a segurar o pequenino ‘Oli’, como lhe chama Jessica, a atriz conta que o bebé já a recebe com “um sorriso de manhã sempre que a vê”. E que Rosa que “tem quatro filhos” o trata “como se fosse um dos dela”.



“Sei que queria publicar no Facebook dela uma fotografia com o oliver mas não quis abusar, então público eu rosa para saberes que és da família e não precisas de pedir”, diz-lhe Jessica Athayde.

A atriz lembra como a amizade e confiança com Rosa começou: “A Rosa veio trabalhar comigo dois meses antes do Oliver nascer, fizemos a experiência se nos daríamos bem, se seria a pessoa indicada para me ajudar com o Oliver no dia que eu voltasse a trabalhar... Aturou os meus enjoos e inseguranças antes do parto, e mal o Oliver chegou a casa foi para os braços da Rosa”.

Rosa aparece no ‘reality show’

Quem segue o documentário, em forma de ‘reality show’, que a atriz fez para a revista Vogue Portugal 'Waiting for Oliver - Jessica Athayde on the Record', já conhece Rosa. Este documentário, que estreou a 19 de setembro, é composto por oito episódios e retrata a vida da atriz durante a gravidez. O projeto já foi visto por quase um milhão de pessoas.

Oliver, o primeiro filho de Jessica Athayde nasceu a oito de junho. Diogo Amaral assistiu ao parto e colocou imagens no instagram do bebé, que é o seu segundo filho. O primeiro, Mateus, acaba de completar cinco anos e é fruto da sua relação com Vera Kolodzig.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.