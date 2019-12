O craque português partilhou o momento nas redes sociais. "Uma verdadeira inspiração", escreveu CR7.

Ronaldo joga com menino que teve pernas amputadas

Cristiano Ronaldo esteve no Dubai para a cerimónia de entrega dos prémios da Globe Soccer Awards 2019, que aconteceu no passado domingo, 29, e onde foi eleito o Jogador do Ano.

A namorada Georgina e os filhos acompanharam o português nesta viagem. Nos momentos que antecederam a entrega do prémio, Ronaldo partilhou nas redes sociais uma "jogo" muito especial.

O craque e o filho mais velho, Cristianinho, encontraram Ali Turganbekov, um jovem que que teve as pernas amputadas. Os três acabaram por trocar alguns passes de bola.

Ali mostrou que, apesar da sua condição, consegue dar toques de cabeça que surpreenderam Ronaldo. "Foi um prazer conhecer-te, Ali Turganbekov. Uma verdadeira inspiração", elogiou o jogador.

Portugueses entre os melhores

Nos Globe Soccer Awards quatro portugueses foram premiados. Cristiano Ronaldo é o Jogador do Ano, João Félix levou o Prémio Revelação, Jorge Mendes foi eleito o Agente do Ano e o Benfica tem a Melhor Academia (prémio que conquistou em conjunto com o Ajax).

No discurso, CR7 quis agradecer "à minha família, à minha namorada, aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus colegas, à Juventus, à seleção nacional, ao meu agente, a todos os presentes, à Globe Soccer. E também à comunidade árabe e ao Dubai, é um ótimo sítio para se estar, adoro este sítio. Finalmente, agradecer aos que votaram em mim, é uma honra receber este fantástico prémio e espero estar cá no próximo ano".

Ana Patrícia Cardoso