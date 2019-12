O craque português comemorou os golos que marcou pela Juventus no relvado, mas também fora dele e em casa foi literalmente esmagado pelo mimo dos filhos.

Ronaldo "esmagado" pelos filhos

Cristiano Ronaldo continua a somar vitórias em campo e este domingo foi mais um momento para celebrar, ao ser o autor de dois dos três golos da Juventus contra a Udinese.

O craque português comemorou os momentos no relvado, mas também fora dele e em casa foi literalmente esmagado com o mimo dos filhos.

Nos seus Instastories, Ronaldo partilhou os momentos de festejo dos golos que marcou este domingo, ao serviço da equipa de Turim, mas não deixou de mostrar que não há melhor forma de celebrar do que em família, colocando uma imagem do momento em que três dos seus quatro filhos o cobrem de abraços e beijos.

Instagram: Cristiano Ronaldo





Já o motivo para o ataque de mimos ao jogador parece ter sido os ciúmes do irmão mais velho, Cristianinho.

"As minhas bebés [Alana e Eva] querem os beijos do papá todos para elas", comentou Georgina na sua página de Instagram, partilhando várias fotografias do momento.