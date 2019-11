Revista italiana avança que cerimónia terá ocorrido em Marrocos, no verão, e fala de alteração de testamento para proteger Georgina.

Ronaldo e Georgina casaram? Imprensa italiana diz que sim mas amigos desmentem

Revista italiana avança que cerimónia terá ocorrido em Marrocos, no verão, e fala de alteração de testamento para proteger Georgina.

A revista italiana 'Novella 2000', anunciou, esta quarta-feira, 20 de novembro, que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casaram em segredo, em Marrocos, há cerca de seis meses, quando o jogador português viajou para o país africano com o objetivo de acompanhar os avanços da construção do seu novo hotel.

Segundo a publicação, que cita uma fonte próxima do casal, sem a identificar, e que avança que irá revelar todos os detalhes do suposto matrimónio, na sua próxima edição, o casal deu o nó numa cerimónia privada e secreta.

Alteração do testamento

Um dos motivos apontados pela fonte citada pela revista italiana, e que não quis ser identificada, que confirma o hipotético enlace, apesar do todo o secretismo envolvido, foi a mudança que Ronaldo fez no seu testamento para incluir Georgina, mãe de Alana Martina, um dos quatros filhos do jogador.

"Percebi tudo no dia 29 de agosto", começou por dizer a referida fonte, citada pela publicação. '"Naquele dia, Cristiano foi à Madeira com os advogados e alterou o testamento para proteger também Georgina."

A 'Novella 2000' diz ainda que terão assistido à cerimónia um número muito restrito de amigos e familiares e que a organização terá estado a cargo de Badr Hari, milionário marroquino e amigo do internacional português.

De acordo com a revista Nova Gente, a alteração do testamento terá sido feita em Lisboa, a 10 de outubro, e não na Madeira, e Georgina irá dividir a terça parte da fortuna de Ronaldo com os seis sobrinhos do jogador.

Em caso de morte prematura, o craque, que na alteração terá procurado acautelar o futuro de toda a família, deixa a mãe, Dolores Aveiro, como responsável pela administração do seu património, detalha a publicação portuguesa.

Amigos negam casamento

Não é a primeira vez que surgem notícias que sugerem que o jogador de 34 anos e modelo de 25 se casaram. Além da revista Novella 2000, também o site Velvet Gossip, garante que os dois já são marido e mulher.

Desde 2016, altura em que os dois começaram a namorar, que não têm faltado especulações, aumentadas cada vez que o craque oferece uma jóia mais vistosa, e cara, à sua namorada, como aconteceu com o anel da Cartier, no valor de 700 mil euros, oferecido em 2018 e que foi visto, por muitos, como um sinal de noivado.

Ao jornal britânico 'Daily Mail' amigos do futebolista afirmam que as notícias sobre a cerimónia de agosto em Marrocos são "fake news".

"Seria o sonho da minha mãe"

Contudo o tema do casamento com Georgina já foi abordado publicamente pelo próprio Cristiano Ronaldo, que não nega a possibilidade de o matrimónio vir a acontecer "um dia".

"Vamos casar um dia, de certeza. Também é o sonho da minha mãe", disse em setembro ao apresentador britânico Piers Morgan, aludindo ao facto de ser a sua companheira, com quem tem educado os quatro filhos, e de o ter "ajudado tanto".

