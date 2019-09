Messi é agora o "melhor jogador do ano" da FIFA. Ronaldo ficou em terceiro lugar.

Ronaldo depois de perder para Messi. "Depois da noite vem sempre o amanhecer"

Na segunda-feira, 23, Lionel Messi conquistou pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best'.

Messi e Cristiano Ronaldo, que conquistou cinco vezes o título, desempataram (por agora) a corrida pelo título "The Best".

CR7 também estava nomeado este ano, tendo ainda superado o holandês Virgil van Dijk, que tinha sido eleito o melhor jogador europeu.

Foto: AFP

Conhecido por não gostar de ficar em segundo (ou, neste caso, em terceiro), Ronaldo deixou mensagem de encorajamento nas redes sociais.

"Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR"