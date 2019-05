Mick Jagger submeteu-se a uma cirurgia em março passado que obrigou à suspensão da tournée nos EUA e Canadá.

Rolling Stones anunciam regresso aos palcos e Jagger já dança

É um caso raro de longevidade. Mick Jagger e os Rolling Stones são a prova que a idade não é obstáculo para uma carreira de sucesso. Após terem suspenso a tournée em final de março devido a um problema de saúde do vocalista, os Stones estão de volta aos palcos. Um mês e meio depois, e no seu estilo incomparável, Jagger mostrou aos fãs que está em forma e pronto para voltar à estrada. Num vídeo publicado na rede social Twitter, já se pode ver o vocalista surge a ensaiar para os próximos concertos nos EUA e Canadá.

Num outro tweet Jagger mostra também os seus dotes de guitarra.

Os Rolling Stones são das bandas mais reconhecidas em todo o mundo e encantam os fãs há 57 anos. Formada em Londres, em 1962, sobreviveram a todas as revoluções musicais, mantendo sempre um estilo muito próprio. Para tal, em muito contribuiu o carisma e atitude de Jagger. No entanto, no final de março, o vocalista anunciou a suspensão da tour "No Filter", que iria começar a 20 de abril, porque o cantor de 75 anos iria submeter-se a uma cirurgia ao coração. Na altura, a banda pediu desculpas aos fãs e não foram anunciadas novas datas.

A par com o vídeo divulgado recentemente, os Stones anunciaram também que a digressão arranca em junho, com dois concertos em Chicago, nos Estados Unidos. Há ainda mais 15 datas nos EUA e no Canadá até agosto.

