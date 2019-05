O cantor submeteu-se a uma cirurgia que obrigou à suspensão da tournée nos EUA e Canadá.

Rolling Stones anunciam regresso aos palcos e Jagger já dança

É um caso raro de longevidade. Mick Jagger e os Rolling Stones são a prova que a idade não é obstáculo para uma carreira de sucesso. Após terem suspenso a tournée em final de março devido a um problema de saúde do vocalista, os Stones estão de volta aos palcos. Um mês e meio depois, e no seu estilo incomparável, Jagger mostrou aos fãs que está em forma e pronto para voltar à estrada. Num vídeo publicado na rede social Twitter, já se pode ver a banda a ensaiar para os próximos concertos nos EUA e Canadá.

Os Stones são das bandas mais reconhecidas em todo o mundo e encantam os fãs há 57 anos. Formada em Londres, em 1962, sobreviveram a todas as revoluções musicais, mantendo sempre um estilo muito próprio. Para tal, em muito contribuiu o carisma e atitude de Jagger. No entanto, no final de março, o vocalista anunciou a suspensão da tour "No Filter", que iria começar a 20 de abril, porque o cantor de 75 anos iria submeter-se a uma cirurgia ao coração. Na altura, a banda pediu desculpas aos fãs e não foram anunciadas novas datas.C

Ao mesmo tempo do vídeo da boa forma de Jagger, os Stones anunciaram as novas datas da digressão "No Filter", com dois concertos em Chicago, nos EUA, já em junho. Há ainda mais 15 datas, agendados até agosto, incluindo EUA e Canadá.

Looking forward to seeing you there! pic.twitter.com/Z6Vf8O0M6G — Mick Jagger (@MickJagger) 16 May 2019