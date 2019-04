O ex-membro dos Pink Floyd pediu também recentemente a Conan Osiris para boicotar a presença portuguesa no concurso.

Roger Waters pede a Madonna para não atuar na Eurovisão

O ex-membro dos Pink Floyd pediu também recentemente a Conan Osiris para boicotar a presença portuguesa no concurso.

Numa carta aberta publicada no jornal britânico The Guardian, o fundador dos Pink Floyd, Roger Waters, pediu a Madonna para não em Israel.



"Madonna ter aceitado o convite para atuar em Telavive na final da Eurovisão em maio levanta, mais uma vez, importantes questões éticas e políticas que cada um de nós deve ter em consideração", pode ler-se no texto.

Desta forma, Waters desafia a cantora a ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos: "o povo da Palestina vive num regime de apartheid e ocupação profundamente repressiva sem poder desfrutar da vida, liberdade e autodeterminação. Aconselho a todos os jovens concorrentes - na verdade todas as pessoas novas e velhas, portanto isso inclui a Madonna - a ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi traduzida em 500 línguas para que qualquer pessoa possa apreciar os seus 30 artigos".



Não é a primeira vez que o fundador dos Pink Floyd se mostra contra a realização da Eurovisão em Israel. Recentemente escreveu uma carta a Conan Osiris, o artista que vai representar Portugal com a música "Telemóveis", a pedir ao boicote do concurso.

Antes de Roger Waters, no início de março, já o Comité de Solidariedade com a Palestina, o SOS Racismo e as Panteras Rosa tinham apelado a Conan Osíris para não ir a Telavive representar Portugal, em solidariedade com artistas palestinianos.



Também esta semana artistas palestinianos apoiados por israelitas apelaram, numa carta aberta, aos concorrentes do Festival Eurovisão da Canção deste ano para que se retirem do concurso, que irá decorrer em maio, em Israel. De acordo com o regulamento do concurso, os concorrentes não podem tomar posições políticas, correndo o risco de serem desclassificados.

O Festival Eurovisão da Canção é disputado este ano por 41 países. Portugal é representado por Conan Osíris, com o tema "Telemóveis", que irá atuar na primeira semifinal, marcada para 14 de maio. A segunda semifinal decorre a 16 de maio e a final a 18 de maio.