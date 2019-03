Antigo músico dos Pink Floyd elogiou a canção "Telemóveis", que vai representar Portugal na Eurovisão 2019 a 16 de maio, em Israel.

Roger Waters pede a Conan Osíris para não ir à Eurovisão

"Há alguns dias mandei uma carta a um jovem artista português talentoso, Conan Osíris. Ele tinha acabado de ganhar o direito de representar Portugal na Eurovisão, mas contaram-me que tinha dito estar indeciso sobre ir a Tel Aviv. Ouvi a música dele e traduzi a letra. É sobre usar o telemóvel para fazer perguntas acerca da vida, da morte e do amor. Achei-a profundíssima", escreveu Roger Waters, lendário músico da banda Pink Floyd, no Facebook e no Instagram. "Disse-me um amigo que o Conan Osíris poderia juntar-se aos artistas" que defendem o boicote ao evento em Israel.

"Escrevi-lhe e sugeri que tinha a oportunidade de erguer a sua voz pela vida e pelos Direitos Humanos. Como? Ao juntar-se aos seus irmãos e irmãs oprimidos. Pode mostrar solidariedade com os 189 manifestantes desarmados que foram assassinados pelos 'snipers' israelitas só no ano passado, incluindo pelo menos 35 crianças. Mas como pode o nosso irmão Conan tomar esta posição? Recusando participar no branqueamento daquilo que um relatório recente da ONU refere como crimes de guerra e possivelmente crimes contra a Humanidade cometidos por Israel", explica.

Ao mesmo, o músico fundador dos Pink Floyd elogiu a canção "Telemóveis" considerando-a de "muito profunda". "Ouvi a canção dele e obtive a seguir a tradução da letra, que fala do uso de um telemóvel para fazer perguntas sobre a vida, a morte e o amor", escreve na carta aberta no Facebook.

O artista da canção “Telemóveis”, vai representar Portugal no Festival Eurovisão 2019, em maio, em Israel, após ter vencido a final da 53ª edição do Festival da Canção, a 2 de março, realizada em Portimão, no Algarve.



Waters, que endereça a carta a todos os 42 participantes no Festival Eurovisão, mas salienta Conan Osíris, manifesta a esperança de que, em protesto contra a ocupação israelita da Palestina, o português se junte ao boicote à participação no Festival Eurovisão. Embora considere que esta edição do Festival poderia ser "um ponto de viragem", o músico e compositor britânico lamenta: "Infelizmente, até agora, não recebi resposta do Conan". Waters refere mesmo ter indicações de que "o jovem Conan foi pessoalmente abordado e persuadido a ir à final por uma organização" ligada à propaganda de Israel.

Por fim, insiste no apelo a Conan Osíris, sublinhando que o português "ficaria lembrado como tendo estado do lado certo da história, defendendo o amor, a paz e a Justiça".









