Um músico de blues, um convidado excecional!

Radio Latina 1

Roger Hamen, músico luxemburguês sobe ao palco Jazz, na Latina!

Um músico de blues, um convidado excecional!

Roger Hamen, veterano da música em geral, mas o Blues, seduziu este baterista de "gema" desde há muito! Foi o nosso convidado, no palco Jazz/ Blues, que a Latina organizou para si, no dia 21 de junho, dia da Música!

Roger Hamen, integra, desde há alguns anos a banda de Blues, "Little blues band",no Luxemburgo e esteve à conversa com a Raquel Barreira, entre as 19h e as 20h, na Rádio Latina, no domingo, 21 de junho!

Assista aqui à entrevista!









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.