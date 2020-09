Rockhal. Concertos de artistas internacionais previstos para 2020 serão cancelados ou adiados

Todos os concertos de artistas internacionais que figuram ainda no programa oficial da Rockhal até ao final do ano serão cancelados ou adiados. Um deles é o do músico português Salvador Sobral, previsto para 26 de novembro na sala de concertos de Esch/Belval.

Todos os concertos de artistas internacionais que figuram ainda no programa oficial da Rockhal até ao final do ano serão cancelados ou adiados. Um deles é o do músico português Salvador Sobral, previsto para 26 de novembro na sala de concertos de Esch/Belval.

(Diana Alves)

Questionada pela Rádio Latina sobre se o espetáculo de Sobral será mantido, a Rockhal disse que "não tem novidades quanto a este concerto em particular". Em meados de agosto, fonte da empresa de Esch/Belval tinha adiantado à Rádio Latina que o espetáculo estava em dúvida.

A sala de espetáculos avança agora que, "à priori, o concerto não terá lugar, assim como todos os concertos de artistas internacionais que figuram ainda oficialmente no programa da Rockhal até ao fim do ano". Resta saber se se tratará de um adiamento ou cancelamento.

Muitos dos espetáculos agendados para os próximos meses surgem já como "cancelados" ou "adiados" no site da Rockhal. Outros, como o de Salvador Sobral, aparecem como se fossem acontecer, sendo ainda possível comprar bilhete. Inicialmente previsto para o dia 29 de março, o concerto da voz de "Amar pelos dois" foi adiado devido ao novo coronavírus, que parou o país e o mundo deixando, entre outras instituições, todas as salas de espetáculos de portas fechadas. O espetáculo de Salvador Sobral foi depois marcado para o dia 26 de novembro.



O artista português saltou para a ribalta em 2017, ao vencer o Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Amar pelos dois", da autoria da irmã Luísa Sobral. Foi a primeira vez que Portugal ganhou a Eurovisão.



