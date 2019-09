"Ele não soube o que tinha até antes de morrer”, revela o filho Rodrigo.

Roberto Leal. Família escondeu-lhe o verdadeiro estado da doença

Rodrigo, o filho do cantor, revelou no velório do pai que este morreu sem saber o verdadeiro estado de saúde.

O cantor português, que residia no Brasil, foi diagnosticado com cancro de pele, há cerca de dois anos, e já apresentava metástases.

"Nós mentimos-lhe, ele não soube o que tinha até antes de morrer. O meu pai não tinha estudos, a faculdade dele era a da vida. Conseguimos ludibriá-lo em termos clínicos. Enquanto o cancro colocava mais um ponto no fígado, nós dizíamos: ‘Você está apenas com uma manchinha’", explicou.

O objetivo da família foi fazer de tudo para que Leal não sofresse ainda mais ao saber."Sempre disfarçámos para que a cabeça nunca fosse abaixo".

O luso-brasileiro morreu no passado domingo, 15. Estava internado desde a madrugada do dia 11 na unidade semi-intensiva do hospital Samaritano em São Paulo. Leal deu entrada no hospital após ter sofrido uma queda.