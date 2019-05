Estreia do filme está marcada para junho de 2021.

Radio Latina 1

Robert Pattinson deverá ser o próximo Batman

Estreia do filme está marcada para junho de 2021.

A revista norte-americana Variety avançou com a notícia e apanhou todos de surpresa. Robert Pattinson, ator conhecido pela participação na saga de vampiros "Crepúsculo", vai vestir a capa do homem-morcego, no próximo filme de Batman. A longa-metragem tem estreia marcada para junho de 2021 e será realizada por Matt Reeves.

Os representantates do ator ainda não confirmaram a assinatura do contrato mas, caso venha a concretizar-se, Pattinson, 33 anos, será o segundo ator mais novo a interpretar o herói. Christian Bale tinha 31 anos quando assumiu o papel em "Batman Begins", em 2005.



Pattinson poderá suceder a Ben Affleck, que interpretou Bruce Wayne nos filmes "Batman v. Superman" e "Justice League", que na altura anunciou que não voltaria a vestir o fato de morcego. Ambos os filmes protagonizados por Affleck foram mal recebidos pelos fãs e pela crítica.

O realizador do próximo filme, Matt Reeves, defende um corte com os anteriores filmes a que os fãs estavam habituados. "É suposto ele afirmar-se como o maior detetive do mundo, e não necessariamente ser uma parte daquilo que os filmes têm sido". afirmou recentemente em entrevista ao jornal inglês The Guardian.

Entretanto, outras personagens da história, como Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, ganharam filmes em nome próprio. O filme com o mesmo nome da personagem chega a 4 de outubro de 2019 e é uma das estreias mais aguardadas do ano. A longa-metragem é realizada por Todd Phillips e Leonardo DiCaprio, este último que chegou a ser considerado para encarnar o vilão da saga do Batman.