A culpa é da Netflix.

Robert De Niro processa ex-empregada por assistir "Friends" no trabalho

Chase Robinson, que até abril ocupava o cargo de vice-presidente de produção e finanças da Canal Productions, produtora de Robert De Niro, está a ser processada por desviar dinheiro para assuntos pessoais e desperdiçar horas de trabalho a assistir séries na Netflix. A empresa exige à ex-empregada que pague seis milhões de dólares (cerca de 5,4 milhões de euros).

Segundo a Variety, Robinson - que tinha um rendimento anual de 270 mil euros - assistiu a 55 episódios da série norte-americana "Friends", durante quatro dias seguidos, em janeiro.

A mulher terá colocado também nas despesas da empresa, ao longo de dois anos, 10 mil euros em comida do restaurante Paola's, 8 mil em mercearias de luxo das lojas Dean e Deluca e Whole Foods, e cerca de 28 mil em Uber e táxis.

No processo, pode ler-se que "assistir a programas na Netflix não está, de forma alguma, relacionado com os deveres e responsabilidades do emprego de Robinson e serviu apenas para o seu entretenimento pessoal, diversão e prazer em momentos em que ela estava a ser paga para trabalhar".

Ano em cheio

De Niro estreia dois filmes muito anteciados ainda este ano. Um deles é "The Joker" ao lado de Joaquin Phoenix. O outro é "The Irishman", precisamente para a Netflix, que assinala a tão esperada reunião com o realizador Martin Scorsese e Al Pacino.