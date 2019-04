A atriz da TVI "fugiu" com uma amiga para Miami para descansar uns dias deixando em Portugal o filho Lonô, de três meses, e o companheiro e pai do bebé, Guillaume Lalung.

Rita Pereira criticada por ir passar férias sem o filho

Durante umas miniférias em Miami, nos EUA, a atriz Rita Pereira foi muito criticada nas redes sociais por ter deixado filho em casa com o pai, Guillaume Lalung e a avó. A atriz foi mostrando o seu dia a dia na Flórida, entre idas à praia, passeios de bicicletas, margaritas, e jogos da NBA na sua conta de Instagram, no InstaStories. Mas, nem todos os cibernautas gostaram desta viagem da também apresentadora da TV.

Muito criticaram e insultaram Rita Pereira por ter viajado sem o filho bebé, de três meses. Esta foi a primeira vez que a atriz se separou do filho desde que nasceu. Os defensores e críticos utilizaram as caixas de comentários do Instagram da atriz, o que levou mesmo Rita Pereira a responder a alguns internautas. "Desculpem, mas acho que estão obviamente a confundir-me com alguém que se importa. Tenham um bom dia, eu vou ter um dia louco", escreveu. Num vídeo partihado anteriormente, Rita Pereira já tinha explicado que o filho Lonô tinha ficado aos cuidados da avó.

Noutro vídeo, desabafou as dificuldades em dormir, por causa do bebé, e contava que estava há 94 dias a dormir apenas 3 a 4 horas por dia. O companheiro da atriz, Guillaume Lalung, mostrou-se contente por ver a companheira a passear e descansar nos EUA, a julgar pelos comentários que colocou nas fotos partilhadas pela atriz. Numa em que Rita Pereira está na praia em biquíni deixou mesmo a mensagem: "Mais praia, menos preocupações".

No regresso a Portugal a atriz prepara-se para voltar a apresentar o programa "Apanha-me se Puderes", ao lado de Pedro Teixeira, na TVI. Recorde-se que a estação de Queluz decidiu suspender o programa durante as férias da Páscoa, substituindo-o por episódios novos do "Inspector Max". Para muitos, a suspensão do programa deveu-se às fracas audiências após a saída de Cristina Ferreira. A TVI já veio desmentir esta alegação, justificando que decidiu trocá-lo pela série infanto-juvenil a propósito do período de férias escolares.

