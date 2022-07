Alerta da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). O risco de incêndios florestais está a aumentar no Luxemburgo.

Atualidade em síntese 15 JUL 2022

Risco de incêndios florestais aumenta no Luxemburgo. Os conselhos dos bombeiros

Alerta da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). O risco de incêndios florestais está a aumentar no Luxemburgo.

Numa curta nota divulgada, o organismo sublinha que “há várias semanas que, em certas regiões da Europa, os bombeiros são confrontados com fogos florestais de grande dimensão”. “Devido às elevadas temperaturas previstas para as próximas semanas, e sem perspetiva de chuva, o risco de tais intervenções aumenta igualmente no Luxemburgo”, acrescenta.



A Corporação de Incêndio e Socorro garante “estar a seguir de perto a situação e a preparar-se para a eventualidade de um aumento do número e da dimensão dos fogos florestais” no país.

A CGDIS lembra, contudo, que a arma mais eficaz contra o problema é a prevenção. Daí os bombeiros apelarem desde já à vigilância e responsabilidade da população.

Segundo as previsões do Instituto Luxemburguês de Meteorologia, as temperaturas devem subir aos 30 graus no domingo, podendo mesmo chegar aos 38 na terça-feira.

Conselhos para particulares :

Não atirar beatas para o chãoLimitar os churrascos aos locais destinados a esse efeito. Ter um meio de extinção à mão (um balde de água, por exemplo)Não atirar as brasas para o chão e deixar o grelhador arrefecer completamenteNão circular de carro em campos ou florestasNão atirar garrafas de vidro ou vidro partido para o chãoNão bloquear o acesso aos caminhos florestais para garantir o acesso dos bombeiros.

Conselhos para os agricultores :

Ter um extintor no veículoVigiar os engenhos agrícolasEncher temporariamente as cisternas não utilizadas, de forma a apoiar a ação dos bombeiros, caso seja necessárioAo trabalhar nos campos, ter por perto um arado, que poderá a ajudar a limitar a propagação das chamasEm situação de incêndio, colaborar com os bombeiros

Em caso de incêndio, deve avisar os bombeiros o mais rapidamente possível através do número 112, revelando a localização precisa e os acessos ao local.

Mortes no setor da construção. "A responsabilidade tem de ser apurada"

Após dois acidentes fatais em estaleiros de construção em dois dias, a OGBL lembra que o Luxemburgo ainda tem uma taxa de acidentes de trabalho demasiado elevada.

Na segunda-feira de manhã, um homem de 42 anos morreu no trabalho, em Roodt-sur-Syre, e na terça-feira um outro homem, de 45 anos, morreu também, vítima de acidente de trabalho, em Medernach.

Segundo a OGBL, estes dois casos levantam várias questões. Em primeiro lugar, são um lembrete de que, em 2019, o Luxemburgo tinha uma das taxas mais elevadas de acidentes de trabalho mortais por 100.000 trabalhadores na Europa.

O último relatório da Inspeção de Trabalho e Minas reforça esta conclusão preocupante, uma vez que após uma breve pausa em 2020, devido à crise sanitária, o número de acidentes de trabalho graves aumentou de 96 (em 2020) para 222 (em 2021). Os acidentes de média e menor gravidade também aumentaram no ano passado.

O sindicato lamenta as duas tragédias que ocorreram no início da semana e defende que a responsabilidade deve ser apurada.

Para a OGBL, a segurança não é apenas um capacete e calçado adequado, sendo que os patrões devem assumir as suas falhas na proteção da saúde dos seus empregados.

Adolescente morre após acidente de moto

Um motociclista de 16 anos morreu ontem no hospital, após um acidente grave que aconteceu na tarde do dia anterior, quarta-feira.

O adolescente chocou contra um camião numa curva da estrada CR129, entre Godbringen e Heffingen, e ficou gravemente ferido.

Foi levado para o hospital de helicóptero. No entanto, o jovem não resistiu aos graves ferimentos e acabou por morrer ontem. Sabe-se apenas que era residente da parte leste do Luxemburgo, segundo o relatório das autoridades.

Setor da Horeca sem funcionários. "Saíram do Luxemburgo"

Apesar do setor da Horeca estar a recuperar dos efeitos da pandemia da covid-19, enfrenta atualmente um outro problema: a falta de pessoal.

François Koepp, secretário-geral da Horesca, confirmou em entrevista à RTL que o setor perdeu quase dois mil funcionários desde a crise sanitária.

Um dos motivos prende-se com a forma como o Luxemburgo se tornou menos atrativo para os trabalhadores, com alguns a mudarem de profissão" e outros simplesmente a "deixarem o Luxemburgo".

Apesar de considerar que o setor "não está em perigo", segundo François Koepp é preciso resolver alguns problemas, soluções que passariam por uma maior flexibilização do horário de trabalho, permitindo que as empresas façam acordos com os seus funcionários.

Koepp defende, por exemplo, a semana de quatro dias úteis em vez de cinco, o que permitiria aos trabalhadores "passar mais tempo com a família e menos tempo na estrada".

Eleições comunais. Residentes estrangeiros já podem votar sem estar no país há cinco ano

É bem provável que a ida às urnas nas próximas eleições comunais, agendadas para 11 de junho de 2023, seja a mais movimentada em muitos anos. A Câmara dos Deputados aprovou por maioria a proposta que retirar a cláusula de residência obrigatória.

De acordo com dados oficiais, 33% dos residentes não puderam inscrever-se para votar em 2017 por não viverem no Grão-Ducado há pelo menos cinco anos, como exigia a lei de 2003.

Com a abolição desta condicionante, o Governo espera que haja “uma maior participação de estrangeiros na vida política do país”.

Além da abolição da cláusula de residência mínima, o projeto de lei aprovado vai permitir estender o prazo de inscrição nos cadernos eleitorais para cidadãos não-luxemburgueses.

Estes terão mais 32 dias para se registarem, podendo fazê-lo até 55 dias antes do dia das eleições comunais.

Parlamento rejeita vacinação obrigatória para maiores de 50 anos

O Parlamento rejeita a vacinação obrigatória. No debate parlamentar, ontem, os deputados repetiram o que já tinha sido dito pelo primeiro-ministro no dia anterior: a vacinação obrigatória não se justifica nesta altura, porque há poucos casos graves da doença e os hospitais não estão sobrelotados.

Os parlamentares não deixaram de considerar a possibilidade de uma nova vaga no outono, mas lembraram que o painel de peritos apenas recomendou a vacinação obrigatória no pior dos cenários.

Do lado do maior partido da oposição, o presidente do CSV, não vê nenhum perigo imediato para o sistema de saúde de momento. Apesar de perceber a recomendação do ponto de vista científico - 30.000 pessoas com mais de 50 anos não estão vacinadas e 20.000 não têm o esquema vacinal completo -, Claude Wiseler considera que a vacinação obrigatória constituiria uma grande restrição ao direito à integridade física individual, o que atualmente não se justifica.

Contudo, o partido acredita que o Governo se deve preparar, nomeadamente a nível legislativo, para uma possível emergência no outono.

Centro de vacinação do Hall Victor Hugo vai reabrir

O centro de vacinação do Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, vai reabrir as portas este mês, para dar resposta à vacinação de reforço recomendada para pessoas com mais de 70 anos e doentes de risco.

A 11 de junho, o Governo anunciou o encerramento temporário desto centro de vacinação, na capital, devido à alta taxa de vacinação (78,8%) da população do Luxemburgo.

Contudo, as instalações em Limpertsberg vão agora ser reabertas para levar a cabo a vacinação de reforço para pessoas com mais de 70 anos e doentes de risco ou para as pessoas que não estão ainda vacinadas.

De acordo com a RTL, mais de 900 pessoas tinham marcação para levar novo reforço da vacina contra a covid-19 esta terça-feira.

Luxemburgo. Pandemia voltou a estagnar na última semana

Há várias semanas que o número de casos de covid-19 não baixava no Grão-Ducado. Entre 4 e 10 de julho, 5.616 pessoas testaram positivo à doença, ou seja, uma descida de 2% face à semana anterior.

Neste período, o número de casos ativos passou de 10.500 para 11.600 e a taxa de positividade de 40 % para 39 %. A idade média das pessoas infetadas subiu de 39,9 para 40,7 anos. Já a idade média dos cinco pacientes que morreram devido ao vírus desceu de 69 para 64 anos.

Por outro lado, o número de doentes internados em enfermaria aumentou de 19 para 28 face à semana anterior, mas não houve nenhum internamento nos cuidados intensivos.

Existem, atualmente, cerca de 474.000 pessoas com o esquema vacinal completo, o que corresponde a uma taxa de 78,8% da população elegível.

Covid-19: OMS contra uso de dois medicamentos em casos leves ou moderados

Os medicamentos fluvoxamina e colchicine não são recomendados para doentes com covid-19 leve ou moderada, alertou a Organização Mundial da Saúde, que aponta falta de dados sobre os benefícios dos fármacos nessas situações.

O alerta de um grupo internacional de peritos da organização recorda que também não foi feita qualquer recomendação para estes medicamentos específicos para tratar casos de covid-19 grave ou crítica.

De acordo com os especialistas, o antidepressivo fluvoxamina e o colchicine, utilizado para tratamento da gota, podem implicar “potenciais danos”, apesar de terem recebido “um interesse considerável como potenciais tratamentos para a covid-19 durante a pandemia”.

“As recomendações contra a sua utilização devem-se à incerteza sobre a forma como produzem um efeito no corpo", assim como provas de "pouco ou nenhum efeito” sobre a redução do risco de hospitalização e da necessidade de ventilação mecânica.

PM húngaro diz que sanções da UE contra Rússia vão provocar recessão

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, voltou hoje a criticar a União Europeia (UE) pelas sanções impostas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, medida que, na sua opinião, vai causar uma recessão.

"Na Europa há preços determinados pela guerra. A guerra não se formou apenas nas frentes, mas também na economia, através da luta por energia e por preços suportáveis", disse Orbán, no seu discurso semanal na rádio pública húngara.

"Vai haver uma recessão", afirmou o primeiro-ministro húngaro, lembrando que os preços da eletricidade multiplicaram por cinco e os preços do gás por seis.

Face a esta situação, "o mais importante é que em Bruxelas se apercebam que cometeram um erro. As sanções têm o efeito contrário", defendeu.

O primeiro-ministro húngaro, conhecido como o melhor aliado da Rússia na UE, sempre criticou as sanções, embora tenha dado a sua aprovação aos primeiros seis pacotes de medidas.

"Há momentos e momentos" para exercer direito à greve e manifestação, diz MAI

Em Portugal, o ministro da Administração Interna defendeu ontem que “há momentos e momentos” para exercer o direito à greve e manifestação, a propósito do protesto dos guardas florestais da GNR esta sexta-feira, quando o país está em estado de contingência.

As declarações foram feitas numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na qual o ministro anunciou o prolongamento do estado de contingência até domingo devido ao risco de incêndios florestais.

A greve e a concentração é convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e tem como objetivo exigir do Governo a abertura de um processo negocial sobre as principais reivindicações da classe.

A onda de calor em Portugal matou 238 pessoas em seis dias, entre 7 e 13 de julho, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Combustíveis mais baratos a partir de sábado

O preço dos combustíveis vai baixar novamente à meia-noite. A gasolina 95 octanas vai baixar 3,8 cêntimos e vai passar a custar 1,724 euros por litro.

A gasolina 98 octanas vai ficar igualmente mais barata 5,1 cêntimos e será vendida de novo abaixo dos 2 euros, a 1,955 euros por litro.

O gasóleo vai ter uma diminuição de 1,5 cêntimos por litro e será vendido a 1,828 euros o litro.

Qual é o país preferido dos residentes do Luxemburgo para férias?

A França é o principal destino de viagens de lazer dos residentes no Luxemburgo. Segundo dados de 2021, divulgados numa resposta parlamentar pelo ministro da Economia, Franz Fayot, 24% dos residentes no Grão-Ducado opta pela França para férias, visitas a familiares e amigos ou viagens desportivas.

Em segundo lugar surgem Alemanha, Bélgica e Portugal, cada um com 10% das viagens realizadas, contudo, neste grupo, o destino português foi o menos escolhido.

Embora não seja o destino de lazer mais comum, Portugal é o país da Europa onde os residentes permaneceram mais dias, com uma média de 13,6 noites, superior à média europeia, 7,8 noites. Quanto a gastos, as famílias gastaram em média 2.200 euros nestas saídas de lazer, entre transporte, dormidas e outras atividades.

