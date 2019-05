"Quero ser o mais disruptiva possível", disse a cantora.

Rihanna vai lançar novo álbum. E será de reggae

A cantora Rihanna revelou recentemente em entrevista à T Magazine, do jornal The New York Times, que está a trabalhar no próximo álbum. O novo trabalho de originais deverá chamar-se "R9"e apostará numa sonoridade reggae.

Em entrevista à T Magazine Rihanna falou do novo álbum, dos rumores que circulam na internet e da nova colaboração com a marca de luxo Louis Vuitton (numa parceria Fenty/Louis Vuitton) que promete revolucionar o mundo da moda.

Sobre o novo trabalho que ainda não tem data de lançamento, a cantora admitiu que está "completamente dedicada ao trabalho" e deixou a suspeita de que se chamará mesmo "R9". "Têm-me perguntado tanto, 'quando sai o R9 – o nono álbum?" Como poderia eu escolher outro nome se me enfiaram isso na cabeça?", afirmou.

Segundo a artista, o novo álbum de originais apostará numa sonoridade mais reggae, um 'regresso' da cantora às raízes, nomeadamente à música do seu país de origem, os Barbados. Mas a cantora pretende, ao mesmo tempo, surpreender. "Quero ser o mais disruptiva possível”, afirmou na entrevista. O último trabalho, "Anti", já data de 2016, sendo que as novas músicas são esperadas com grande expectativa pelos fãs.

Rihanna aproveitou também para desmentiu à T Magazine os recentes rumores sobre colaborações com Lady Gaga ou Drake.

A artista de 31 anos já é um nome reconhecido em todo o mundo, não só pela sua carreira musical de 14 anos, mas também pelos seus projetos no mundo da moda e cosmética. Em 2017 lançou a sua própria marca de produtos de beleza, "Fenty Beauty". A nova coleção de roupa criada em parceria com a Louis Vuitton (Fenty/Louis Vuitton) estará disponível online a partir de 29 de maio. "A marca não é tradicional. Não vai existir desfile. É uma nova forma de fazer as coisas porque acredito que este será o caminho que a moda vai seguir no futuro", revelou.

Ana Patrícia Cardoso