Rihanna em lingerie "atiça" Chris Brown

O rapper continua a "perseguir" a ex-namorada nas redes sociais.

Praticamente dez anos depois do fim da atribulada relação entre Rihanna e Chris Brown, parece que o rapper continua a tentar a sua sorte... mas sem sucesso. O que, de resto, seria de esperar depois de Brown ter (em tempos) agredido violentamente a cantora e ter originando assim o fim do relacionamento.

Foto: YouTube (via radio.com)

Não contente com o "estrago" causado, Brown parece cultivar uma réstia de esperança no reatar a comunicação com Rihanna. Há alguns meses atrás, o rapper usou (sem sucesso) as redes sociais para tentar estabelecer contacto com a cantora. Esta semana, perante a publicação de uma foto sensual de Rhianna, voltou à carga e viu os seguidores de cantora contra-atacar com palavras de repulsa pela sua presença e atitúde.



Brown deixou um comentário com um emoji de "surpresa" na foto em questão, publicada pela conta badgalriri, onde a cantora aparece posando com a nova coleção da sua marca - a Savage X Fenty. O registo da reação do rapper depressa circulou na rede, como mostra a página themorningtoast.



Chris Brown left a comment on Rihanna’s Instagram and we are shook by it. #TheMorningToast pic.twitter.com/QLEyGoVAw2 — The Morning Toast (@themorningtoast) 26 de novembro de 2018

Rapidamente, choveram palavras de ordem para que se afastasse e deixa-se Rihanna definitivamente em paz.



Chris brown please leave Rihanna alone forever — jam (@jamaicanbhd) 26 de novembro de 2018

"Chris Brown, por favor, deixa a Rihanna em paz para sempre" ou "o Chris Brown a comentar o Instagram da Rhianna demonstra, literalmente, tudo o que um homem pode fazer de errado" foram algumas das centenas de tweets publicados após a reação do rapper.



Chris brown commenting on Rihanna’s Instagram is literally everything that is wrong with men. — Kelly Sargent (@mrskellysargent) 26 de novembro de 2018

Até ao momento, nenhum dos dois prestou declarações sobre o sucedido.