Em causa está a capa da última edição da Harper's Bazaar China.

Rihanna é acusada de apropriação cultural

Rihanna foi a personalidade eleita para a capa da edição chinesa de agosto da publicação de moda.

A cantora e empresária é descrita como alguém que "não liga a julgamentos de terceiros e continua a fazer o que gosta". Na produção, Rihanna surge em vários cenários e trajes orientais já que o intuito da produção era ver o que acontecia quando um "ícone do estilo ocidental encontra-se com a estética oriental", disse a Harper's Bazaar no perfil do Instagram.

No entanto, começaram a surgir críticas nas redes sociais em relação à escolha da roupa e do tema. Podem ler-se comentários como "se queriam criar um visual asiático, porque não convidaram artistas asiáticos?" ou "isto é totalmente contra a cultura asiática".



Segundo a CNN, a estrela da música foi mesmo acusada de apropriação cultural. "Ela está demais mas isto...não é apropriação cultural?","adoro a Rihanna mas não podemos aceitar tudo o que ela faz só porque é ela".

É possível ver outros 'looks' da reportagem de capa na fotogaleria abaixo.

4 Foto: Harper's Bazaar

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Harper's Bazaar Foto: Harper's Bazaar Foto: Harper's Bazaar Foto: Harper's Bazaar

Outras celebridades acusadas

Não é a primeira vez que celebridades sofrem acusações de apropriação cultural. No mês passado, Kim Kardashian foi também acusada porque lançou uma linha de cintas modeladoras com o nome "Kimono" - nome dado a uma peça de vestuário japonesa.

As modelos Karlie Kloss e Gigi Hadid passaram pelo mesmo por, respetivamente, terem encarnado uma gueixa japonesa nas revista Vogue e optado por um estilo afro também na mesma revista.