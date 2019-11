O ator e a mulher já são pais do pequeno Alexander que tem apenas oito meses.

Richard Gere volta a ser pai... aos 70 anos

Sem tempo a perder. Richard Gere e a mulher, Alejandra Silva vão ter dois filhos com pouco mais de um ano de diferença.

O casal recebeu o primeiro bebé, Alexander, em fevereiro deste ano. O parto só foi tornado público dias depois de Alejandra ter o bebé e ainda não foram divulgadas imagens oficiais da criança.

No entanto, a revista 'Hello!' adianta agora que Alejandra estará novamente grávida de três meses. Ou seja, o segundo rebento deverá nascer já na Primavera.

O casal ainda não fez o comunicado oficial preferindo manter a privacidade da família.

Richard, 70, e Alejandra, 36, casaram em abril de 2018, numa cerimónia no rancho do ator em Nova Iorque.

A primeira gravidez foi anunciada seis meses após o enlace, em dezembro, numa publicação no Instagram da publicitária e ativista espanhola.

Casa cheia

Ambos têm filhos de relações anteriores. O ator de 'Pretty Woman' é pai de Homer James Jigme, 20 anos, fruto do casamento com a modelo e atriz Carey Lowell, com quem manteve uma relação entre 2002 e 2013.

Alejandra tem um filho, Albert, 7, que nasceu quando estava casada com o magnata Govind Friedland.

Foto: dpa