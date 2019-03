Chama-se "Salva o Neto" e coloca nas mãos dos jogadores "salvar" o juiz Neto de Moura das ofensas da opinião pública.

Ricardo Araújo Pereira cria jogo polémico

O humorista Ricardo Araújo Pereira criou um jogo peculiar, que promete ser mais uma acha na fogueira do caso relativo ao juiz Neto de Moura. Recorde-se que o magistrado, conhecido da opinião pública por (entre outros) citar a bíblia nos seus acórdãos de alegadamente minimizar casos de violência doméstica sobre mulheres.

Perante a contestação generalizada, inclusive de figuras públicas, o juiz anunciou que vai processar humorista e outras figuras da cena artística e política portuguesas.

Ricardo Araújo Pereira reagiu à atitude do juiz com um jogo online, apresentado em direto no seu programa da TVI. Trata-se de um "exercício de empatia", referiu o humorista.

O jogo está disponível aqui.