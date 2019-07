O filme biográfico vai ser escrito e realizado por Baz Luhrmann.

Revelado o nome do ator que será Elvis no cinema

A especulação chegou ao fim. O ator que vai interpretar Elvis Presley no filme sobre a sua vida será Austin Butler. O anúncio foi feito pelo australiano Baz Luhrmann ("Moulin Rouge" e "O Grande Gatsby"), que está à frente do projeto.

No perfil de Instagram, Baz colocou uma fotografia da lenda do rock e de Butler, não deixando margem para dúvidas. Na corrida para o papel estavam também os atores Ansel Elgort, Miles Teller e Harry Styles.

Austin também partilhou a notícia com a legenda "You have my life complete, and I love you so" (da música "Love me Tender"). Tom Hanks é outro dos nomes confirmados. Hanks será Tom Parker, o empresário do cantor.

O filme vai acompanhar o percurso de Presley desde os tempos de guerra até ao estrondoso sucesso e à morte prematura aos 42 anos. As gravações vão decorrer na Austrália a partir do início de 2020.

Da Nickelodeon a Tarantino



Com 27 anos, Butler conta já com trabalhos em televisão, teatro e cinema. Começou a carreira na série "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned" da Nickelodeon e fez uma participação em "Arrow", uma produção canadiana.

No cinema, fez parte do elenco de "A Casa do Medo" (2015) ou "Os Mortos Não Morrem" (2019), de Jim Jarmusch. Poderá ainda ser visto ao lado de Brad Pitt e Leonrdo DiCaprio em "Era Uma Vez em… Hollywood", de Quentin Tarantino. Na Broadway, subiu ao palco com Denzel Washington na peça "The Iceman Cometh", de Eugene O’Neill.