Governo, patronato e sindicatos reúnem-se este domingo. Adivinham-se discussões tensas.

Atualidade em síntese 16 SET 2022

Reunião tripartida inicia este domingo

Devido à inflação elevada e à crise energética atual, Governo, sindicatos e patronato vão reunir-se a partir deste domingo (18 de setembro) na chamada tripartida, em que serão discutidas as medidas de apoio aos agregados familiares e às empresas. Para além de domingo, os parceiros sociais encontram-se ainda na segunda e terça-feira, sendo que as primeiras conclusões do encontro são esperadas na próxima semana.



O primeiro-ministro Xavier Bettel disse na quarta-feira, no final das reuniões bilaterais com empresas e sindicatos, que o cenário mais pessimista do Statec prevê "riscos crescentes de escassez de gás na Europa, que poderão pesar ainda mais no preço do gás e da eletricidade".

Se estas previsões se confirmarem poderá haver cinco indexações de salário nos próximos dez meses. Ora, a central sindical OGBL já fez saber que descarta qualquer novo adiamento da indexação dos salários. Para as empresas a situação também se complica, porque para além de terem faturas de energia mais elevadas, terão também de aumentar os salários, segundo o índex.

O primeiro-ministro garantiu esta semana que durante a tripartida deverão ser encontradas soluções adaptadas, tanto para as famílias, como para as empresas.

Gás sobe 80% já em outubro e eletricidade aumenta 45% em janeiro

Os riscos crescentes de escassez de gás na Europa estão a fazer subir não apenas os preços do gás, mas também os preços da eletricidade. Um impacto que se está a começar a refletir nos preços ao consumidor e a pressionar a subida do valor da inflação, alerta o Statec.

Na análise da conjuntura, divulgada esta quinta-feira, o instituto de estatísticas luxemburguês, avisa que a inflação vai voltar a subir no outono, "com vários aumentos nos preços do gás a partir de outubro de 2022 e um aumento nos preços da eletricidade em janeiro de 2023".

O Statec estima um aumento de 80% na tarifa do gás no próximo mês e de 45% na eletricidade em janeiro de 2023.

Mesmo com as ajudas do Estado o aumento generalizado dos preços nos próximos meses e início do próximo ano será inevitável.

ALEBA reivindica que sistema do índex seja reformado

“É preciso ajudar as famílias a não perderem ainda mais poder de compra”. Esta é uma das reivindicações do principal sindicato dos banqueiros, ALEBA, que num comunicado pede que o sistema da indexação dos salários seja reformado.

Nos últimos dias ocorreram encontros bilaterais entre Governo, patronato e sindicato, a fim de preparar a próxima tripartida que se vai reunir a partir deste domingo. O objetivo é encontrar soluções para ajudar famílias e empresas a fazer face ao aumento dos preços da energia, que tem como consequência o aumento de outros bens e serviços.

Para o sindicato, é inevitável que este ano ainda ocorra uma indexação dos salários, visto os últimos dados publicados pelo instituto de estatísticas, Statec. Porém, a ALEBA frisa que é preciso reformar o sistema da indexação dos salários, nem que seja limitado no tempo. Uma forma de evitar que se adie novamente uma indexação, sobretudo das pessoas que precisam de mais dinheiro ao fim do mês, para poder viver decentemente.

O sindicato sugere que a indexação seja faseada segundo o salário da pessoa, ou seja, uma taxa menos elevada para os salários mais elevados.

Combustível. TotalEnergies vai ter primeira bomba de hidrogénio no Luxemburgo

O Luxemburgo vai ter a sua primeira estação de serviço com hidrogénio no final de 2022 ou início de 2023. O anúncio foi feito pelos ministérios da Mobilidade e da Energia, em comunicado conjunto.

A primeira estação pública de hidrogénio vai ser gerida pela empresa Total e vai abastecer veículos ligeiros, comerciais e pesados ​​de mercadorias no centro de logística de Bettembourg (Eurohub Sud).

O hidrogénio verde é uma das alternativas que estão a ser preparadas por outros países para a descarbonização do transporte e melhoria da mobilidade sustentável.

Este elemento químico é o mais comum na natureza e é obtido por eletrólise, que separa o hidrogénio do oxigénio presente na água.

Greve em França. 16 voos cancelados no Luxemburgo esta sexta-feira

O caos nos aeroportos não ficou reservado para os meses de verão, uma vez que as tensões entre os trabalhadores e as empresas continua a fazer-se sentir.

Desta vez, a greve dos controladores aéreos em França, marcada hoje levou ao cancelamento de 1.000 voos e afeta vários voos com partida do Luxemburgo.

Há 16 aviões que não vão descolar do Findel na sexta-feira, incluindo para destinos como Lisboa, Paris, Nice, Barcelona e Madrid.

Relativamente a Lisboa trata-se do voo das 21h40 da companhia Ryanair.

Mãe e criança colhidas numa passadeira em Heisdorf

Uma mãe e o seu filho foram colhidos por um veículo, em cima de uma passadeira. O acidente ocorreu esta quinta-feira, por volta das 17h, num cruzamento em Heisdorf, perto de Steinsel.

Segundo as autoridades policiais, o automobilista não viu os dois peões em cima da passadeira, ao virar no cruzamento, e embateu contra eles. Tanto a mãe como o filho ficaram feridos. Receberam os primeiros socorros no local do acidente e foram depois transportados para o hospital.

ONU. Luxemburgo lidera resolução que prevê maior vigilância à atuação russa na Ucrânia

Os países da União Europeia (UE), com exceção da Hungria, vão avançar com uma resolução que prevê maior vigilância do Conselho de Direitos Humanos da ONU a abusos cometidos pela Rússia.

A agência Lusa refere que relatos de diplomatas ocidentais junto das Nações Unidas dão conta de que o Luxemburgo está a liderar essa resolução para criar um "relator especial" para a Rússia, com o objetivo de denunciar violações pelo regime de Vladimir Putin.

Uma equipa de investigadores apoiados pela ONU identificou já casos de detenções arbitrárias, encerramento de organizações não governamentais e pressão sobre os `media`.

A Rússia já reagiu a esta posição, acusando alguns países da UE de protegerem o "nazismo" e de encerrarem transmissões da rede de canais televisivos Russia Today no Ocidente.

Zelesnky refere descoberta de “fossa comum” em Izium

Uma “fossa comum” foi descoberta em Izium, uma cidade retomada aos russos há alguns dias na sequência da contraofensiva ucraniana na região de Kharkiv (leste), afirmou ontem à noite o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky.

Um responsável da polícia regional, Serguii Botvinov, indicou por sua vez que foi descoberto de Izium um local de enterro com cerca de 400 mortos.

Alguns foram mortos por balas e outros morreram em bombardeamentos.

Por sua vez, Zelensky comparou Izium às cidades de Butcha e Mariupol, que se tornaram símbolos de atrocidades na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Skoda Tour. Contrarrelógio em Remich pode mudar classificação

A quarta etapa da volta ao Luxemburgo, Skoda Tour, corre-se esta sexta-feira, em Remich. São cerca de 26 quilómetros de contrarrelógio individual, com passagem ainda por Schengen.

O primeiro corredor parte às 13h, sendo que o líder, Valentin Madouas, da equipa Groupama–FDJ, será o último a arrancar, numa etapa propícia para mudanças na classificação geral. O ciclista francês leva apenas 7 segundos de vantagem sobre o segundo classificado e 18 segundos sobre o único português em prova, Rui Oliveira, que está no 19° lugar.

O Skoda Tour termina este sábado, com 178 quilómetros a ligar Mersch e Cidade do Luxemburgo.

Futebol. Liga BGL com todos os jogos no domingo

A sétima jornada da Liga BGL joga-se este domingo, às 16h, com uma exceção. O líder, F91 Dudelange recebe o Etzella, enquanto o Hesperange acolhe o Fola.

Os outros embates são Jeunesse - Hostert, Wiltz - Racing, Rosport - Strassen, Käerjeng - Titus Pétange e Mondorf - Differdange. Já o Niederkorn - Mondercange joga-se às 18h30.

O Dudelange lidera com 18 pontos, seguido pelo Hesperange com 16. O Hostert é último com 1 ponto.

Braga vence Union Berlim e soma segunda vitória na Liga Europa

O Sporting de Braga somou ontem o segundo triunfo em outros tantos encontros no Grupo D da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa o Union Berlim, líder da Liga alemã, por 1-0.

Com este triunfo, o Sporting de Braga lidera o Grupo D, com seis pontos, os mesmos do Union Saint-Gilloise, que ontem venceu o Malmö (3-2), que se mantém com zero pontos, tal como os alemães.

Federer, um dos melhores tenistas da história, termina carreira após Laver Cup

O suíço Roger Federer, um dos melhores jogadores da história do ténis, detentor de 20 títulos do Grand Slam, vai terminar a carreira após a Laver Cup, aos 41 anos, anunciou ontem o antigo número um mundial.

A participação na Laver Cup, que se vai realizar em Londres, entre 23 e 25 de setembro, marcará o fim da carreira do tenista suíço, que não compete desde o torneio de Wimbledon de 2021, devido a várias operações ao joelho.

