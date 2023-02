A Cinemateca do Luxemburgo, a Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português - Camões organizam uma retrospetiva dedicada a Pedro Costa, realizador português, com reconhecimento internacional.

Retrospetiva do realizador Pedro Costa arranca hoje no Luxemburgo

A Cinemateca do Luxemburgo, a Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português - Camões organizam uma retrospetiva dedicada a Pedro Costa, realizador português, com reconhecimento internacional.

Trata-se de um ciclo de quatro projeções que arranca hoje, na Cinemateca do Luxemburgo (Place du Théâtre, n°17 ), na capital, e que se prolonga até ao dia 14 de fevereiro.

A programação da retrospetiva “Pedro Costa em pessoa, Caravaggio do cinema e alquimista da resistência” começa às 19h esta quarta-feira com o filme "Vitalina Varela" ( versão original com legendas em francês) ), seguida de um encontro com Pedro Costa e Jacques Lemière (especialista do cinema português).

Na quinta-feira será a vez do filme "O Sangue" (V.O. legendas em francês), também às 19h e na presença do realizador e de Jacques Lemière:

No dia 7 será projetado a película "Ossos" (V.O. legendas em francês), às 20h30:



Já no dia 14 está agendada a projeção do filme "Où gît votre sourire enfoui?" (versão original), às 18h30:

O bilhete normal custa 3,70 euros, enquanto o bilhete reduzido será 2,40 euros. Mais informações e/ou reserva de bilhetes através do telefone da Cinemateca: 4796 3046.

Henrique de Burgo