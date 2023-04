Restauração. Trabalhadores do grupo SPP vão ter mais ajudas para lavar uniforme

Atualidade em síntese 19 ABR 2023 Empresas. Até 300 mil euros de financiamento público para veículos pesados de emissões zero

Ajuda às empresas de transporte de mercadorias. Como previsto no acordo da tripartida de março, as empresas do setor poderão receber até 300 mil euros para a aquisição de veículos com zero emissões.