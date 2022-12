Restauração entre os setores com mais vagas de emprego em novembro

Com mais de cem vagas (105), aparece depois o setor da análise de créditos e riscos bancários.

A restauração é um dos setores que mais vagas de emprego notificou à ADEM no mês passado.

De acordo com os números mensais da Agência para o Desenvolvimento do Emprego, as empresas da restauração assinalaram 111 vagas de emprego. Trata-se, mais concretamente, de pessoal para receber os clientes e servir à mesa. No que toca a cozinheiros e assistentes de cozinha, no mês passado foram notificadas 83 ofertas de trabalho.

O ‘top 3’ dos setores com mais vagas declaradas em novembro é composto pelas áreas da informática (com 176 vagas), da contabilidade (153) e depois a da restauração (111).

No final do mês passado, a base de dados da ADEM contabilizava 12.226 postos de trabalho por preencher. Face a novembro de 2021, é um aumento de 17%.

Quase 9 mil trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial em janeiro

Um total de 8.906 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de janeiro, menos 254 do que em dezembro.

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 89 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês de janeiro, de um total de 100 solicitações.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 89 pedidos acordados, 68 estão ligados a problemas de conjuntura e 12 a problemas estruturais.

Nove pedidos estão associados ao vínculo de dependência económica.

Parlamento aprova prolongamento das ajudas às empresas

As empresas precisam de mais apoio para suportar a situação económica atual. E é nesse contexto que o Parlamento aprovou ontem dois projetos de lei que estipulam o prolongamento de duas ajudas às empresas.

Um dos documentos estipula o prolongamento por mais um ano da chamada “garantia do Estado”. Este auxílio existe desde a crise sanitária e tem como objetivo ajudar as empresas a adquirirem um empréstimo com mais facilidade, uma vez que o Estado assume o papel de fiador junto das instituições bancárias.

A segunda lei aprovada refere-se à ajuda para pagar as despesas ligadas ao aquecimento nas empresas. Uma medida que também já existe e que foi prolongada por mais seis meses.

Segundo o ministro da Economia, Franz Fayot, o envelope financeiro previsto para estas ajudas às empresas particularmente afetadas pelo aumento dos preços da energia eleva-se a 375 milhões de euros.

Vendas de combustíveis continuam abaixo dos níveis pré-pandémicos

As vendas de combustíveis no Luxemburgo continuam abaixo dos níveis pré-pandémicos. Nos primeiros 11 meses de 2022 a quebra foi de 10%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), a diminuição deve-se sobretudo às vendas de gasóleo, que caíram 14%. Já as de gasolina aumentaram 4% face a 2021.

No mais recente boletim sobre a situação conjuntural, o Statec explica que a quebra nas vendas de gasóleo se explica principalmente pelas medidas implementadas em França para contornar a escalada dos preços. Medidas que tornaram os preços mais atrativos do lado de lá da fronteira. Em outubro, excluindo o IVA, o preço para os profissionais no Luxemburgo era 30 cêntimos por litro superior aos praticados em França.

Mas, com o fim dos subsídios belgas e o levantamento gradual dos apoios em França a partir de novembro, começa a haver uma retoma progressiva da atratividade dos preços no Luxemburgo.

Segundo o gabinete da estatística, essa retoma começou a manifestar-se nas vendas de gasóleo em novembro, uma tendência que deverá intensificar-se em 2023. A previsão do Statec é que os preços no Luxemburgo, França e Bélgica “se situem em níveis comparáveis a partir de janeiro”.

Novo complexo escolar de Rodange vai custar 70 milhões de euros

O conselho municipal de Pétange já tem o projeto para o novo complexo escolar de Rodange no centro da cidade, que engloba num só local uma nova escola, destinada ao pré-escolar e ciclo 1, um centro pós-escolar, um pavilhão desportivo e ainda um parque de estacionamento subterrâneo com 61 lugares e aberto ao público.

O novo complexo escolar irá nascer na Rue Nicolas Biever, em Rodange. Esta nova infraestrutura de grandes dimensões está orçada em 70,5 milhões de euros e deverá estar concluída no final de 2026.

A nova escola terá 18 salas de aula, uma biblioteca e um espaço livre para diversos projetos, que será também utilizada pela 'maison relais'.

Há muito que a comunidade reivindicava a necessidade de mais uma maison relais, havendo atualmente 600 crianças em lista de espera.

Zelensky esperado em Washington esta quarta-feira para discursar no Congresso

Volodymyr Zelensky é hoje esperado em Washington, de acordo com vários órgãos de comunicação norte-americanos, que noticiaram que o Presidente da Ucrânia deve dirigir-se ao Congresso e encontrar-se com Joe Biden na Casa Branca.

Caso se confirme, esta será a sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Duas fontes do Congresso norte-americano confirmaram os planos da visita.

As fontes referiram que a visita de Zelenskyy, embora esperada, ainda pode ser cancelada no último minuto devido a questões de segurança.

Turquia anuncia resgate de 260 migrantes no mar Egeu e acusa Grécia de os "empurrar"

As autoridades turcas divulgaram esta terça-feira que resgataram cerca de 260 migrantes nas águas do mar Egeu e acusaram a Grécia de ter “empurrado muitos ilegalmente” para as suas águas, para impedir que estes chegassem às costas gregas.

A Turquia acusa Atenas de expulsar ilegalmente das suas águas embarcações que chegam desde a costa turca.

A tensão aumentou nos últimos meses na área do Mediterrâneo oriental, à medida que a Grécia e a Turquia estão a aumentar uma disputa marítima sobre a exploração de hidrocarbonetos na região. Ambos os países também estão em desacordo sobre o Chipre.

OMS diz que aumento de casos na China lança dúvidas sobre fim de emergência global

Uma cientista da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que o aumento dos casos de covid-19 na China lança dúvidas sobre o fim da emergência mundial.

"A questão é se se pode chamar pós-pandemia quando uma parte tão significativa do mundo está a entrar na segunda vaga", disse a virologista holandesa Marion Koopmans, membro de um comité da OMS responsável por prestar consultoria sobre o estado de emergência do coronavírus, citada pelo jornal britânico The Guardian.

"É evidente que estamos numa fase muito diferente [da pandemia], mas na minha opinião, esta vaga na China é uma caixa de surpresas", acrescentou.

A China impôs desde o início da pandemia uma política de prevenção bastante rígida, conseguindo manter baixos os números de infeções e mortes em comparação com outros países.

No entanto, o relaxamento das regras, nas últimas semanas, veio alterar a situação, com as taxas de infeção a atingirem níveis elevados.

Taliban proíbem todas as mulheres de frequentarem a universidade

No Afeganistão, as mulheres estão proibidas de frequentarem a universidade. O regime talibã proibiu “até nova ordem”, a admissão de mulheres nas universidades públicas e privadas de todo o país.

O anúncio foi feito num curto comunicado pelo Ministério do Ensino Superior local, citado pela agência noticiosa afegã Jaama Press.

A regime indicou também que a reabertura dos centros educativos, encerrados desde a chegada ao poder dos talibãs, “depende em grande medida da criação de um ambiente cultural e religioso decente".

Os talibãs têm sido criticadas pelo encerramento dos centros educacionais e pela exclusão de estudantes do sexo feminino do ensino, num quadro mais vasto de medidas discriminatórias contra as mulheres.

Sonda espacial que documentou pela primeira vez sismo em Marte está a "morrer"

A sonda espacial norte-americana InSight que há quatro anos pousou em Marte, onde documentou pela primeira vez um sismo no planeta, está a ficar sem energia.

O aparelho não respondeu às comunicações feitas no domingo a partir da Terra e a agência espacial norte-americana assumiu na segunda-feira que a missão "pode ter chegado ao fim".

Os níveis de energia da sonda estão a diminuir há meses devido à poeira que cobre os seus painéis solares. Os controladores da missão sabiam que o fim estava próximo, mas, ainda assim, vão tentar restabelecer as comunicações.

A InSight foi o primeiro engenho espacial a registar um sismo no planeta, tendo documentado mais de 1.300 abalos.

Académico de Viseu bate Boavista e chega às meias-finais da Taça da Liga

O Académico de Viseu, da II Liga portuguesa, qualificou-se ontem pela primeira vez para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa o primodivisionário Boavista, por 2-1.

Na meia-final, marcada para 24 ou 25 de janeiro, em Leiria, o Académico de Viseu vai defrontar o vencedor do encontro entre o FC Porto e o Gil Vicente, que se disputa esta quarta-feira.

Redação Latina | LUSA |